Голод - не тетка. Жители Поморья не отличаются терпеливостью при поиске работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работников и выяснила, что доля соискателей, которые готовы ждать ответ от работодателя в течение 4-7 дней по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 6% (в 2016 – 41%, в 2021 – 35%). Процент желающих получить ответ день в день с годами не изменился и составляет 4-5%.
Среди опрошенных и в том числе в Архангельской области 4% респондентов заявили, что хотели бы получить ответ на резюме в тот же день, когда они выслали свое резюме. 38% респондентов готовы ждать 2-3 дня, 18% готовы ждать ответ на отклик до 5 дней. Еще 15% местных жителей согласились подождать до 7 дней, а вот от трех недель и больше ждут отклик обычно 17% опрошенных.
Опрос показал, что специалисты с опытом работы от 6 лет не теряют интерес к вакансии даже после недели ожидания. Это объясняется тем, что кандидаты более тщательно выбирают место работы и откликаются только на полностью подходящие им вакансии. Если говорить о профессиональных областях, то самыми «нетерпеливыми» по-прежнему остаются представители туристического и гостиничного бизнеса, административный персонал и специалисты сферы продаж.
Как и в прошлых опросах большинство респондентов считает, чтобы осталось хорошее мнение о работодателе, рекрутеры должны ответить на отклик в течение недели и не дольше.
Статистика показывает, с годами работодатели стали быстрее отвечать на отклики соискателей. Если в 2016 году в тот же день ответы получали только 9% респондентов, то в 2021 году доля составляет 13%, в 2016 году в течение трёх дней обратную связь от потенциального работодателя получали лишь четверть опрошенных, в 2021 году - почти треть. Тем не менее, с годами существенно увеличилась доля тех, кто откажется от интервью, если прошло больше времени, чем они были готовы ждать, даже если ещё не нашли работу.
Почти треть опрошенных в 2016 году с пониманием относилась к рекрутерам, которые оставляют отклики без ответа. Но в этом году число подобных соискателей снизилось до 22%.
61% респондентов негативно относятся к работодателям, которые не отвечают на отклики кандидатов. Наиболее «понимающими» являются представители рабочего персонала, а вот представители сферы «Искусство и масс-медиа» более всех отозвались негативно на отсутствие ответа от работодателя на резюме (73% опрошенных).
Большинство опрошенных считает, если работодатель не готов пригласить на собеседование, то лучше сразу получить отказ, чтобы не тратить время на ожидание ответа.