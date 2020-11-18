А барашки дохнут. Незавидная судьба немецкого фермера в Архангельске

Рассказывает директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:
- Известный в Архангельске предприниматель Йозеф Ромбс поверил россказням областного министерства агропрома о том, что сельское хозяйство у нас процветает, предпринимателям оказывается всемерная поддержка - и купил животных, из которых намеревался создать хорошее стадо.
Но Йозеф, хотя и немец, живёт в России уже не один десяток лет, а потому как человек, неоднократно обжигавшийся о суровую российскую действительность, в этот раз решил подстраховаться - получил заверения и инструкцию у Архангельского РосСельХозНадзора как надо действовать и какие документы собрать, чтобы не было сложностей.
Как его проинструктировали, так он и сделал! А результат - чиновники придрались к тому, что в перечне прививок не указана одна, не являющаяся обязательной. Как сообщили руководители этих чиновников из Москвы, это дело региональных властей - требовать такую прививку или нет. У нас без объявления сего, когда животные уже прибыли в порт, гении-проверяльщики решили её потребовать.
Вместо того, чтобы тупо дать взятку и закрыть вопрос, законопослушный аграрий решил искать правду у властей. Написал воззвание к Алсуфьеву (председатель областного правительства), попросил Рудкину (глава Приморского района) похлопотать за него перед министром агропрома Бажановой, но всё оказалось тщетным. На его вопли он получил лишь очередной ответ от ветнадзора (структура облправительства), в котором те сообщили, что они ни при чём. Госпожа министр агропрома вообще сообщила, что впрягаться за него не будет.
Бедные барашки в порту уже дохнут, никто не думал, что после доставки животных будут держать в неприспособленном месте без еды и питья... Не получившие взятку спецы РосСельХозНадзора лютуют и требуют отправить их обратно, откуда привезли, и не соглашаются даже поставить их на карантин и сделать необходимые прививки здесь. Как говорится - не доставайтесь же вы никому!
К сожалению, несмотря на все невероятные и не соответствующие даже данным Росстата отчёты министерства агропрома о том, что в отрасли всё хорошо, это далеко не первый факт намеренного развала сельхозпредприятий силами областных чиновников. Примерно также около года назад было разрушено агропредприятие в посёлке Луговой под самым Архангельском - и министерство отказалось запретить отправку на мясо 300 молочных коров. А в районах, не под окнами министерства, развал отрасли уже завершён - фермерских хозяйств в регионе практически не осталось.
Остался единственный вопрос - если министру агропрома и председателю правительства области дела до сельского хозяйства региона нет, есть ли до него дело у губернатора? Это есть наш последний и решительный вопрос. Наблюдаем и ждём. А барашки при этом помирают от голода в холодных ангарах Экономии... Впрочем - кому они нужны?!