«Круглый стол» по реформе обращения ТКО в Архангельской области

Определить статус ПВН, урегулировать взаимодействие с перевозчиками и определить участки для опорных объектов. Сегодня в Архангельском областном собрании прошел «круглый стол», на котором обсуждали ход реформы в сфере обращения с ТКО.
Дискуссия выдалась эмоциональной. Слишком много не урегулированных вопросов, ответы на которые до сих пор не найдены. Еще в конце прошлого года Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области обратился к областным депутатам, чтобы устранить пробелы в федеральном законодательстве. Дело в том, что согласно Территориальной схеме, в регионе предусмотрено 56 площадок временного накопления отходов (ПВН), но фактически работают 28. При этом статус ПВН до сих пор не определен на законодательном уровне, а значит не определены источники их финансирования. По этим причинам муниципалитеты не торопятся их создавать, опасаясь штрафов со стороны надзорных органов. А прецеденты есть. В 2020 году региональный оператор дважды был оштрафован за размещение ТКО на ПВН. В надзорных ведомствах признают - вопрос не отрегулирован законодателем, поэтому вынуждены выносить представления о нарушениях. Но как же быть, если в период распутицы дороги до полигона куда должны бы вывозит отходы нет, а паромная переправа не работает. Архангельская область большая, а с 1 января 2020 года Региональный оператор обязан обеспечивать сбор и вывоз ТКО со всех районов, но транспортная доступность на этих территориях в законах не учтена.
- Сегодня крайне важно выйти с законодательной инициативой и устранить пробелы, касающиеся площадок временного накопления(ПВН). Сегодня идет путаница. Кто –то под ПВН понимает контейнерные площадки, другие - полигоны. В бюджетах муниципалитетов денег на содержание ПВН нет, в тарифе регионального оператора они тоже не заложены. Но Архангельская область большая, транспортная доступность сложная, а несколько месяцев в году в ряде районов вообще нет транспортной доступности и вывозить отходы становится просто некуда. Сегодня очевидно, что надо решить вопрос по статусу ПВН, определить источники финансирования. Региональный оператор направил в Архангельское областное Собрание свои предложения по площадкам временного накопления ТКО, по обустройству и содержанию контейнерных площадок, полигонов и надеемся, что данные предложения реализуются в депутатской инициативе, что позволит устранить законодательные пробелы и сделать работу всей системы обращения с ТКО более эффективной, - отметил директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.
Самый напряженный вопрос круглого стола - долги перед перевозчиками ТКО, которые образовались в 2020 году со стороны ООО «ЭкоПрофи», когда компания была основным транспортным оператором.
- Сегодня задолженность,- отметил Дмитрий Кузнецов, - действительно есть. Она оставляет около 85 миллионов рублей. Сейчас сформированы графики погашения задолженностей.
Дмитрий Кузнецов обратил внимание участников встречи на то, что перед Региональным оператором долги физических и юридических лиц за оказанную услугу по вывозу ТКО куда выше, почти 350 миллионов рублей. А это в свою очередь затрудняет оплату работы транспортных компаний и операторов полигонов. С населения и юр лиц долги взыскиваются в судебном порядке.
Участники встречи затронули вопрос и инфраструктурного развития системы обращения с ТКО. Сегодня необходимы новые объекты, которые позволят перерабатывать мусор, а не отправлять его на захоронение. Но для этого министерством природных ресурсов Архангельской области должны быть завершены работы над Территориальной схемой и определены нормативы накопления ТКО, что позволит рассчитать мощности мусоросортировочных комплексов и определить их местоположение.