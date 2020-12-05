Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске вырос спрос на горничных и клерков

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 6 000 вакансий, открытых в Архангельской области с начала года, динамику резюме и заработных плат на рынке труда, а также составили рейтинг вакансий из сфер с самой высокой зарплатой, куда соискатели могут устроиться сейчас. 

Активность работодателей на рынке труда

За февраль прирост вакансий в Архангельской области - 11%. По сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц еще выше – более 50%. Средняя предлагаемая работодателями Архангельской области зарплата за февраль - 47 000 рублей, что ниже среднероссийской на 2%.

Сфера продаж лидирует по доле спроса на работников - каждая пятая вакансия в городе. Чаще всего ищут: специалистов и менеджеров по продажам и работе с клиентами, консультантов, продавцов-кассиров, администраторов.

На втором месте по числу вакансий «Рабочий персонал». Работодатели набирают на работу сборщиков-достройщиков, фасовщиков, грузчиков и слесарей, а также комплектовщиков.

Сфера строительства – на третьем месте по доле спроса в области. Здесь требуются мастера участков, инженеры, начальников производственно-технического отдела и менеджеров по продажам недвижимости.

Активность соискателей в Архангельской области

Динамика резюме за февраль среди соискателей Архангельской области выросла на 3%. Ожидаемая зарплата среди соискателей – более 39 000 рублей, что ниже среднероссийской на 18%.

С начала года в городе жители Архангельской области опубликовали и обновили более 18 000 резюме. Самые популярные сферы у соискателей: «Начало карьеры», «Продажи», «Транспорт и логистика», «Административный персонал», «Производство». Меньшая доля резюме – в сфере инсталляции и сервиса.

Предпочтительный график работы для 55% cсоискателей - полный рабочий день. Дистанционную работу выбирают почти 3 000 соискателей области, их число выросло в 2 раза  по сравнению с январем.  

Конкуренция за рабочие места

Нехватка персонала на рынке труда сохраняется. Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в Архангельской области – 3.1 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (4.5). Максимально активны в поиске работы: специалисты сферы добычи сырья, топ-менеджеры, студенты, представители сферы безопасности и управления персоналом. У работодателей растет спрос на представителей сферы консультирования, инсталляции, медицинских работников, домашний персонал и госслужащих. 

Рейтинг вакансий Архангельска со средним заработком от 100 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас*:

·         Маляр / Промышленный альпинист,  зарплата от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ

 

·         Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске, зарплата от 150 000 до 150 000 руб. на руки

 

·         Сварщик (НАКС НГДО п.6), зарплата от 125 000 руб. на руки

 

·         Руководитель обособленного подразделения, зарплата от 120 000 руб. на руки

 

·         Территориальный менеджер, зарплата от 100 000 до 150 000 руб. на руки

 

15 март 08:15 | : Экономика

Главные новости


«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается
Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (143)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20