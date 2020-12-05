В Архангельске вырос спрос на горничных и клерков

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 6 000 вакансий, открытых в Архангельской области с начала года, динамику резюме и заработных плат на рынке труда, а также составили рейтинг вакансий из сфер с самой высокой зарплатой, куда соискатели могут устроиться сейчас.
Активность работодателей на рынке труда
За февраль прирост вакансий в Архангельской области - 11%. По сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц еще выше – более 50%. Средняя предлагаемая работодателями Архангельской области зарплата за февраль - 47 000 рублей, что ниже среднероссийской на 2%.
Сфера продаж лидирует по доле спроса на работников - каждая пятая вакансия в городе. Чаще всего ищут: специалистов и менеджеров по продажам и работе с клиентами, консультантов, продавцов-кассиров, администраторов.
На втором месте по числу вакансий «Рабочий персонал». Работодатели набирают на работу сборщиков-достройщиков, фасовщиков, грузчиков и слесарей, а также комплектовщиков.
Сфера строительства – на третьем месте по доле спроса в области. Здесь требуются мастера участков, инженеры, начальников производственно-технического отдела и менеджеров по продажам недвижимости.
Активность соискателей в Архангельской области
Динамика резюме за февраль среди соискателей Архангельской области выросла на 3%. Ожидаемая зарплата среди соискателей – более 39 000 рублей, что ниже среднероссийской на 18%.
С начала года в городе жители Архангельской области опубликовали и обновили более 18 000 резюме. Самые популярные сферы у соискателей: «Начало карьеры», «Продажи», «Транспорт и логистика», «Административный персонал», «Производство». Меньшая доля резюме – в сфере инсталляции и сервиса.
Предпочтительный график работы для 55% cсоискателей - полный рабочий день. Дистанционную работу выбирают почти 3 000 соискателей области, их число выросло в 2 раза по сравнению с январем.
Конкуренция за рабочие места
Нехватка персонала на рынке труда сохраняется. Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в Архангельской области – 3.1 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (4.5). Максимально активны в поиске работы: специалисты сферы добычи сырья, топ-менеджеры, студенты, представители сферы безопасности и управления персоналом. У работодателей растет спрос на представителей сферы консультирования, инсталляции, медицинских работников, домашний персонал и госслужащих.
Рейтинг вакансий Архангельска со средним заработком от 100 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас*: