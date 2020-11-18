Заключенные Архангельской области включились в мусорную реформу

В исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) исполнен муниципальный заказ в рамках реализации мероприятий по государственной программе "Охрана окружающей среды".
Отбывающие наказание в ИК-28 ОУХД выполнили контракт по строительству контейнерных площадок для муниципального образования "Подюжское" Коношского района. В Центре трудовой адаптации осужденные изготовили 50 площадок. В настоящее время они уже установлены в местах сбора твердых коммунальных отходов на территории МО.
Достаточно большой заказ был выполнен в течение чуть более трех месяцев. При приеме и установке контейнерных площадок присутствовал и глава Коношского района Олег Реутов. Он отметил, что, не смотря на большой объем работ, все выполнено быстро и качественно. Такого результата удалось добиться благодаря совместной работе районной администрации и руководства ИК-28 ОУХД.
Производственные партнерские отношения учреждения и организаций Коношского района выстраивались годами. Учитывая сегодняшнюю рыночную экономику, ЦТАО исправительной колонии № 28 ОУХД имеет возможность переориентировать выпуск своей продукции с учетом спроса. И это решает вопросы занятости лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Муниципальные заказы также дополнительно позволяют вводить оплачиваемые рабочие места для трудоустройства осужденных, а они в свою очередь погашают возложенные на них исполнительные обязательства.