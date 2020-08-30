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Мэр Архангельска: За невыполненные рейсы перевозчики строго ответят

На прошлой неделе перевозчики выполнили лишь 87% рейсов на автобусных маршрутах. Если ранее принимались в расчет снижение пассажиропотока и заболеваемость самих сотрудников предприятий-перевозчиков, то теперь ситуация изменилась. Изменятся и подходы.

 

Количество жалоб от пассажиров остается по-прежнему большим: в неделю поступает 60-70 обращений. Люди ориентируются на расписание, выходят на остановки и вынуждены ждать автобуса гораздо дольше, чем рассчитывали. Потому что выполняются не все положенные рейсы.

 - Прошлый год был для перевозчиков непростой: пассажиропоток сильно упал, зато возросла заболеваемость среди экипажей. Но наступил уже следующий год: пассажиропоток растет, кондукторы и водители на работе. Пришло время гораздо жестче проводить претензионную работу с перевозчиками. Особенно в части количества единиц транспорта на линии и выполнения рейсов. Работа департамента транспорта должна соответствовать актуальной ситуации, - дал поручение на общегородской планерке глава Архангельск Дмитрий Морев.

(по материалам  пресс-службы мэрии Архангельска)

 

01 февраль 13:39 | : Экономика

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