Мэр Архангельска: За невыполненные рейсы перевозчики строго ответят

На прошлой неделе перевозчики выполнили лишь 87% рейсов на автобусных маршрутах. Если ранее принимались в расчет снижение пассажиропотока и заболеваемость самих сотрудников предприятий-перевозчиков, то теперь ситуация изменилась. Изменятся и подходы.
Количество жалоб от пассажиров остается по-прежнему большим: в неделю поступает 60-70 обращений. Люди ориентируются на расписание, выходят на остановки и вынуждены ждать автобуса гораздо дольше, чем рассчитывали. Потому что выполняются не все положенные рейсы.
- Прошлый год был для перевозчиков непростой: пассажиропоток сильно упал, зато возросла заболеваемость среди экипажей. Но наступил уже следующий год: пассажиропоток растет, кондукторы и водители на работе. Пришло время гораздо жестче проводить претензионную работу с перевозчиками. Особенно в части количества единиц транспорта на линии и выполнения рейсов. Работа департамента транспорта должна соответствовать актуальной ситуации, - дал поручение на общегородской планерке глава Архангельск Дмитрий Морев.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)