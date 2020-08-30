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Группа «Аквилон» предлагает: Отделка «под ключ» или скидка в 650 тыс. рублей!*

В феврале при покупке жилья в новостройках Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске клиенты могут выбрать бесплатную чистовую отделку или скидку 8 тыс. рублей с кв. м.

 

Все квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Это улучшенная подготовка под ремонт, когда все «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей. Новоселам остается только наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату.

Чистовая отделка производится с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика. Это окончательная подготовка квартиры к заселению. Отделка выполняется на выбор в одном из трех цветовых решений: «Sand» - в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Graphite» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым. Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей, в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, качественная сантехника в ванной комнате и многое другое. Другими словами, полная чистовая отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.

В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14  жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.

Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе  масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

*Сроки проведения акции с 01.02.2021 по 28.02.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: 81,33 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске, при 100% оплате/ипотеке и исходя из стоимости отделки 8000 руб./кв.м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решений на выбор клиента. Ремонт и скидка до 650 000 руб. в Архангельске и 600 000 в Северодвинске  не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец  ООО  «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.  

01 февраль 13:23 | : Экономика

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