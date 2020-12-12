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"ЭкоИнтегратор" вступил в диалог с экологами Северодвинска

В Северодвинске прошло заседание координационного совета по охране окружающей среды. Для беседы экологи города корабелов пригласили представителей Регионального оператора, которые рассказали, как идет работа по вывозу ТКО, трудностях, с которыми сталкивается РегОператор, и оперспективах в сфере по обращению с ТКО в Архангельской области.

- Ежедневно на маршрутах в Северодвинске работает 21 единица спецтехники,- рассказал Александр Шинкарев, начальник производственного управления ООО «ЭкоИнтегратор».- ТКО с контейнерных площадок вывозится в соответствии с требования СанПИНа. В 2020 году мы провели инвентаризацию всех контейнерных площадок в вашем городе: 1081 площадка (3282 контейнера) и 180 отдельных бункеров. Все данные занесены в АСУ, что позволяет выстраивать маршруты для перевозчика и контролировать качество работы. Водитель мусоровоза должен сфотографировать площадку до и после уборки.

Ответственное отношение к своему делу должен демонстрировать не только РегОператор и его перевозчики, но и жители Северодвинска, а вот с этим как раз есть проблемы. Ежемесячно перевозчики Регионального оператора вывозят в среднем по 50 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Сегодня ТКО поступает на городской полигон, но у специалистов РегОператора есть видение как отрасль изменится в ближайшие несколько лет.

- Нами подготовлен инвестпроект, который предусматривает строительство опорного объекта для всей архангельской агломерации. Это будет современный мусороперерабатывающий комплекс с двухпоточной автоматизированной линией сортировки с разделением на сухую и смешанную фракции, а также участком компостирования. Мощность данного объекта позволит сортировать целиком все количество ТКО, образующегося на территории архангельской агломерации мощность до 225 тысяч тонн ТКО в год. Этот объект позволит и развернуть систему РСО в трех городах, и наладить досортировку смешанных отходов, как того требует Территориальная схема, - рассказал собравшимся Денис Серебряков, начальник отдела развития и инвестиций ООО «ЭкоИнтегратор».- Есть так же планы об установке совместно с Правительством Архангельской области порядка 3000 контейнеров для РСО. Со своей стороны, Региональный оператор готов построить сортировочный комплекс мощностью 30 тысяч тон в год.

На встрече северодвинцы так же получили ответы на вопросы по графикам вывоза ТКО, организации контейнерных площадок и пунктов вывоза КГО во дворах, а также о взаимодействии РегОператора и управляющих компаний.

28 январь 14:40 | : Экономика

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