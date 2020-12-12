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Архангельск меняет «ПДУ» на «МДУ». И будет нам счастье

Муниципальный контракт на уборку областной столицы достался «Мезенскому дорожному управлению».

Ранее сообщалось, кто конкурс выиграло ООО «Автодороги», в состав которого входило пресловутое «Плесецкое дорожное управление», работа которого вызывала законную критику не только со стороны граждан, но и депутатов городской Думы.

Сумма нового контракта 584 394 873,00 рублей, что немногим меньше, чем у предшественников.

Третьим участником конкурса выступило АГСМУ. Ему, по мнению наблюдателей, останется знакомая роль субподрядчиков.

Напомним, в интервью нашему изданию спикер АрхГорДумы Валентина Сырова высказала мнение, что проблема основных претендентов на сладкий муниципальный контракт – отсутствие нужного количества дорожной техники.

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18 январь 17:37 | : Экономика

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