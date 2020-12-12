На ЖК «iSadovaya» завершается монтаж окон

Жилой комплекс возводится Группой «Аквилон» в Архангельске, на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2-й квартал 2021 года.
В настоящее время завершена кирпичная кладка стен, ведется устройство кровли. Внутренние перегородки в здании выполнены на 95%. Завершается остекление окон, смонтировано 50% витражей, на 70% сделаны штукатурные работы, на 50% проложены внутридомовые сети отопления, на 90% - электроснабжения, на 25% - водопровода и канализации. Полностью сделаны наружные сети водоснабжения и водоотведения, заканчивается устройство дренажа, началось благоустройство территории.
Дом строится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. В трехсекционном здании Г-образной формы предусматриваются квартиры разнообразной планировки, спроектированные по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 2,7 м.
Жилой комплекс впервые в Архангельске оборудуется комплексом «умных» систем по концепции «in-Home». Она предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания объема потребляемых коммунальных ресурсов и оплаты счетов он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. В квартирах устанавливаются «умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здание оборудовано IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.
Системы жизнеобеспечения ЖК «iSadovaya» выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, с возможностью автоматической отправки показаний. Аналогичными возможностями обладают устанавливаемые электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов.
На 1-м этаже размещаются помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками из натурального дерева и ярким антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки, цветники, газоны, цветущие кустарники, велопарковки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка и возможность раздельного сбора мусора.
Участок, где разместился новый дом, приобретен группой «Аквилон» по городской программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр.