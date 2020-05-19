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Сильные холода могут повлиять на график вывоза мусора

В Архангельской области с 13 января прогнозируется сильное похолодание. Температура воздуха опустится до −40 градусов.


Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО "ЭкоИнтегратор" - и перевозчики ТКО, работающие в районах области, готовятся к похолоданию, однако понижение температуры может вызвать сбои в графиках вывоза ТКО от жилых домов. Гидравлические установки, которые необходимы для погрузки мусора из контейнеров и прессования его в самих машинах, выходят из строя при экстремально низких температурах.


Вместе с тем Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что Постановлением Правительства РФ №354 определено, что вывоз твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) должен осуществляться не реже одного раза в трое суток.


О проблемах с вывозом ТКО жители региона могут сообщать по телефону “горячей линии” Регионального оператора: + 7 (8182) 63-70-02. Кроме того, северяне смогут, как и прежде, обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.


12 январь 15:25 | : Экономика

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