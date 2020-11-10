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Пенсии, о которых мечтают россияне

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Однако на возможность продолжать трудиться после выхода на пенсию россияне рассчитывают чаще, чем на государственные выплаты. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, каким они видят основной источник дохода по достижении пенсионного возраста и какую сумму пенсии считают достойной. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

27% опрошенных в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку. Каждый четвертый россиянин считает, что основным источником финансовых средств будет государственная пенсия (25%). 12% россиян рассчитывают на личные сбережения, 2% — на финансовую помощь детей. Еще 3% респондентов в качестве основного источника дохода на пенсии указали средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды.

Респонденты старше 45 лет чаще остальных рассчитывают на государственную пенсию (32%). Закономерно, что чем выше уровень дохода, тем чаще россияне рассчитывают в старости жить на личные сбережения: 9% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 20% среди граждан с заработком от 80 тыс. руб. в месяц.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, на государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян (25%), а на личные накопления — минимальное (12%). Для сравнения, 7 и 33% соответственно в 2009 году.

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40000 руб. в месяц. Запросы у мужчин выше, чем у женщин: 41300 и 38500 руб. соответственно. Представления о достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста опрошенных: 34100 руб. у молодежи до 24 лет и 41800 руб. у респондентов старше 45 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и с ростом уровня доходов опрошенных: 33200 руб. у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 45300 руб. у граждан, зарабатывающих от 80 тыс. руб.

Самые высокие запросы к уровню пенсии в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем 44500 и 43500 руб. соответственно. В Ярославле считают достойной пенсию почти на четверть меньше, чем в столице: 35300 руб. Самые скромные же притязания — у жителей Набережных Челнов: 35100 руб. в месяц.

За год представления о размере достойной пенсии больше всего выросли в Уфе и Казани: +8%, 39600 и 38800 руб. соответственно. В Рязани и Ижевске рост запросов составил по 7% (39000 и 38500 руб.). А вот в Новокузнецке и Челябинске средний размер пенсии, которую население считает достойной, за год не изменился: 38700 и 37800 руб. соответственно.

12 январь 11:33 | : Экономика

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