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Жители Поморья потеряли надежду на повышение в должности

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди более 9 тысяч россиян, в том числе среди жителей Архангельской области, чтобы узнать их ожидания от 2021 относительно работы и карьерных перспектив в новом году.

Из числа опрошенных, в том числе жителей Архангельской области 74% планируют сменить место работы в 2021 году, еще 6% ожидают повышение в должности и только у 3% никаких изменений не предвидится.

Большинство (72%) опрошенных, в том числе в Архангельской области, находящихся в поисках работы, считают, что они перейдут на новую должность уже в первом квартале. Выше всего доля тех, кто рассчитывает найти работу в первом квартале 2021 года, среди представителей, работающих в сфере спорта и салонов красоты (84%), в сфере консультирования (80%), а также ресторанно-гостиничного бизнеса (78%). Более пессимистичными в поиске новой работы оказались представители сферы искусства и масс-медиа (17%), добычи сырья и безопасности (по 16%) – они не уверены, что найдут работу в начале этого года.

Среди опрошенных, в том числе в Архангельской области, ожидают изменения относительно места работы или должности в этом году 98% представителей автобизнеса – они хотят найти новую работу. На втором месте по желанию сменить рабочее место – юристы (80%), на третьем месте представители ресторанно-гостиничного бизнеса (79%). Повышения своей должности ожидают работники научно-образовательной сферы (13%) и сферы безопасности (11%).

Каждый пятый работающий респондент, в том числе в Архангельской области не ожидает повышения своей зарплаты в новом году. Выше всего доля тех, кто не ожидает повышения зарплаты, в сфере транспорта (28%) и рабочего персонала (27%). При этом каждый второй верит, что зарплату увеличат, правда 23% из опрошенных на момент анкетирования не могли точно сказать, насколько увеличится их доход. Примечательно, что 16% ожидают повышения зарплаты более, чем на 30%: выше всего эта доля среди топ-менеджеров (24%), в ИT-сфере и искусстве и масс-медиа (по 22%). 

12 январь 08:14 | : Экономика

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