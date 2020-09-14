Дмитрий Морев разорвал контракт с «Хоттабычем» как недобросовестным подрядчиком

И Хоттабыч этот не добрый джинн из бутылки, а гораздо хуже…
Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэра Архангельска возмутило халатное отношение компании к благоустройству общественных территорий, прописанных в муниципальном контракте.
- С сегодняшнего дня мы в одностороннем порядке расторгаем контракт с ООО «Хоттабыч». Эта организация в 2020 году выиграла аукцион на благоустройство общественной территории у Исакогорского детско-юношеского центра на ул. Ленинская, 16 и не справилась со своими обязанностями. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет около 40%, и даже к ним есть серьезные претензии у администрации города и стройнадзора. Поэтому принято принципиальное решение расторгнуть договор со всеми вытекающими финансовыми санкциями в отношении подрядчика. Нами уже направлены документы в управление федеральной антимонопольной службы для включения ООО «Хоттабыч» в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы в дальнейшем организацию не допускали к участию в госзакупках на территории всей страны. И так будет со всеми недобросовестными исполнителями муниципальных контрактов. Подрядчик подвел нас, но в первую очередь он подвел жителей, которые голосовали за эту территорию, ждали благоустройства и не получили ожидаемого результата. Мы не бросим этот проект, будем изыскивать возможности для завершения благоустройства, - заявил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Поясняем: контракт на благоустройство общественной территории по ул. Ленинская, 16 был заключен 5 мая текущего года с победителем электронного аукциона ООО «Хоттабыч». Подрядчику было необходимо подготовить основание и установить различное спортивное оборудование, чтобы жители Цигломени могли заниматься физкультурой и спортом не только в зале, но и на улице. Стоимость работ составила почти 24 млн. рублей. В предусмотренный срок до 1 октября подрядчик с поставленной задачей не справился. Неоднократно на объект выезжали представители администрации города и областного правительства, требовали от исполнителя увеличения количества работников, незамедлительной доставки необходимых материалов и оборудования. Оказывалось и содействие в поиске субподрядных организаций, стройматериалов. Тем не менее, работы выполнялись медленно, количество человек в бригаде было увеличено незначительно. Подрядчиком неоднократно нарушался согласованный заказчиком график производства работ. С исполнением контракта ООО «Хоттабыч» не справилось, поэтому было принято решение о его расторжении в одностороннем порядке.
Видеозапись заявления Дмитрия Морева - в группе "Открытый Архангельск".