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В Северодвинске будет новый парк

В ходе прямого эфира представители администрации Северодвинска и Группы «Аквилон» ответили на вопросы жителей города корабелов по реализации первого в регионе масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства – комплексному освоению территории градостроительного квартала №100.

 

Президентом России Владимиром Путиным поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.

Именно эту задачу и решает первый в Архангельской области масштабный инвестиционный проект, реализуемый группой «Аквилон» в Северодвинске. В феврале текущего года заключен инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска и Группой «Аквилон». Он закрепляет обязательства инвестора по строительству детсада и благоустройству общедоступной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Но у жителей много вопросов: что будет построено, что помимо жилья еще входит в реализацию проекта и сколько это стоит?

- Из общей площади участка 95,6 тыс. кв. м детсад займет 5,6 тыс. кв. м (в том числе 855 кв. м само здание, остальное – прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка - сами здания займут 10,4 тыс. кв. м, т.е. порядка 11% общей площади участка. Остальное отводится под благоустройство и озеленение. Парк площадью примерно 2,5 га также делает застройщик и передает муниципалитету. Плюс берегоукрепление озера Театральное. Общий объем инвестиций – 2,14 млрд. рублей. Из них 10,3% инвестиции на детсад и парк, - рассказал председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.

- Много вопросов о количестве домов, квартир, плотности застройки? Эти параметры не поменяются в сторону увеличения?

– Нет, все градостроительные параметры зафиксированы в инвест-контракте. 9 домов высотностью в 8-9 этажей, всего до 50 тыс. кв. м жилья - порядка 700-750 квартир. Для понимания, ЖК «Парус» завершивший архитектурный ансамбль пл. им. Пашаева - это 42 тыс. кв. м и он расположен на участке около 2,5 га. В случае с 100-м кварталом площадь участка – в четыре раза больше, - подчеркнул Александр Фролов.

- Какую выгоду получает муниципалитет от реализации проекта?

- Это пилотный проект по строительству жилья не только в Северодвинске, но и в Архангельской области в рамках того законодательства, которое нам сегодня предлагает федеральный центр. Если мы вспомним историю, то после завершения строительства ЦУМа и драмтеатра уже более четверти века эта территория в центре города – белое пятно. Его называют и криминальным районом, и просто – болотом. А ведь по градостроительной документации с советских времен там всегда предполагалась плотная жилая застройка. И речь о парке – не шла. Был проект строительства здесь торгового центра. И, слава Богу, что там не стоит сейчас очередное безликое одноэтажное здание. Выгоду получает не муниципалитет, а город и горожане. За счет средств инвестора появляется возможность облагородить данную территорию, не расходуя бюджетные ресурсы, - сказал Олег Бачериков, заместитель главы Северодвинска по финансово-экономическим вопросам

- Есть группа неравнодушных северодвинцев, которые выступают против строительства жилья и хотят парк на всей территории квартала №100. Во сколько обойдется такой парк площадью в 10 га? Это вообще возможно?

- По самым ориентировочным подсчетам минимальное приведение в порядок данной территории за счет бюджета обошлась бы городу более чем в 600 млн. рублей, поскольку там не подготовленная территория. Необходимо выполнение большого объема земляных работ, модернизация сетей. Не говоря уже об обустройстве собственно парка. На сопоставимые средства по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние 2 года была отремонтирована половина дорог Северодвинска. То есть нам не ремонтировать дороги? Только потребность на текущий ремонт школ и детсадов также оценивается в эквивалентную сумму. Таким образом, реализация данного проекта позволяет горожанам жить здесь и сейчас: ездить по нормальным дорогам, ходить по отремонтированным тротуарам, посещать детсады и учится в школах. По программе «Формирование комфортной городской среды» город получает из федерального и областного бюджета в среднем 52 млн. рублей в год. Со следующего года эта цифра уменьшится. То есть если эти деньги направить только на парк в 100-м квартале, то нам на 12 лет надо забыть обо всем остальном: о дворах, тротуарах, территориях общего пользования, - пояснил Олег Бачериков.

Получается гигантский проект, который несоизмерим с городом, с численностью его населения. Ведь это не просто расчистка существующей территории. Это ее обустройство. Насколько это целесообразно – большой вопрос.  Для справки: Расходы на строительство парка «Зарядье» в Москве площадью 13 га составили 14 млрд. руб. Это почти в три раза больше, чем было предусмотрено в начале реализации проекта.
- В рамках нашего проекта предусмотрена рекреационная зона площадью 2,5 га. И нам кажется, этот парк на берегу озера может стать «изюминкой» города. Мы получили «обратную связь» с горожанами, те предложения о приоритетах наполнения парка. Основные позиции включены в инвест-контракт, но наша задача – построить парк, который будет востребован людьми, чтобы им пользовались все жители. Это главная задача. И мы также понимаем сложность ее решения – берег озера заболочен, там необходимы серьезные работы по берегоукреплению, -  считает Александр Фролов.

- Почему изменилось градостроительное назначение территории, и на ней стала возможна жилая застройка?

- Данная территория никогда не предусматривала строительства на ней парка. Есть архивные документы, которые подтверждают, что на данной территории в 1980-е начале 1990-х годов предусматривалась исключительно жилая застройка, причем общей площадью 61 тыс. кв. м. После распада СССР большинство глобальных строек было приостановлено. Об этот говорит и тот факт, что в городе много объектов незавершенного строительство. По моему мнению, если бы в стране было все благополучно – это проект был бы реализован, и квартал №100 был бы достаточно плотно застроен. Если говорить о градостроительной документации, то дело в том, что Правилах землепользования и застройке эта зона имела наименование «Зона деловых, общественных культурно-бытовых учреждений», а одним из видов использования этой зоны в тех же Правилах была указана «Многоэтажная жилая застройка высотностью до 9-ти этажей». То есть существовало противоречие между наименованием и видом разрешенного использования, и оно было устранено. В Генеральный план и Правила землепользования и застройки внесены соответствующие изменения, которые вступили в законную силу. Поэтому сейчас это зона деловой, общественной и жилой застройки. И также закреплено ограничение этажности в 9-ть этажей, что указано и в инвест-контракте и в разрабатываемом проекте планировки территории, - отметил Антон Кириллов, начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска.

- Было много вопросов по судьбе деревьев, которые есть на территории. Каким образом застройщик их должен сохранить, пересадить, возместить зеленые насаждения?
- У нас действуют Правила благоустройства, по которым за каждое дерево застройщик обязан посадить два. Мы активно сотрудничаем с «Аквилоном». Думаю, что часть зеленых насаждений будет сохранена. А те, которые будут сведены – компенсированы посадками в двойном объеме. 30 ноября комиссия с участием представителя застройщика. Был осмотрен весь участок и сосчитаны все зеленые насаждения, о чем составлен акт, - рассказала Лилия Элимелах, начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска.

- Как решается вопрос с транспортной развязкой? Не будет ли пробки на ул. Ломоносова?

- Улица Ломоносова у нас – четырехполосная дорога. И квартал №100 ничем не отличается от смежных кварталов. Например, застройка напротив - в три раза больше, но проблем с въездом – выездом нет. Мы считаем, что выезд с данной территории будет обеспечен, - пояснил Антон Кириллов.

- Вопрос про парковки для автомобилей. Сколько их будет?

- Количество парковочных мест рассчитано исходя из действующего в Северодвинске норматива - 350 машиномест на 1 тыс. человек – т.е. фактически одна парковка на семью. Всего около 800 парковочных мест. При этом сейчас в городе на тысячу человек приходится 273 автомобиля, следовательно, парковки спроектированы с запасом. Предусмотрены подземные паркинги под всеми домами, хотя их строительство в Северодвинске с учетом грунтов – это серьезная инженерная задача, и наземные гостевые парковки. Никаких отклонений от нормативов не будет, - отметил Александр Фролов.

- Нужно ли вообще Северодвинску такое количество нового жилья?

- Безусловно, потребность в новом жилье есть и обновление жилого фонда – это естественный процесс. Сейчас в городе вводится в строй жилья в разы больше чем 10 лет назад, примерно 70 тыс. кв. м в год. При этом сокращение численности населения сейчас значительно ниже,  молодое население растет, в том числе мы имеем положительное сальдо миграции. Проект предусматривает ввод 50 тыс. кв. м, причем не одномоментно, а за 2-3 года. Т.е. никакого резкого всплеска и катаклизма не будет. Инициатор проекта, наверняка просчитал все риски, в том числе потенциальный платежеспособный спрос населения Северодвинска, - говорит Олег Бачериков.

- Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке, просчитываем потребность в жилье и понимаем спрос. Строить для того, чтобы никто не покупал – никто не будет. Мы хотим сделать здесь неординарный проект, который бы стал украшением города. Автором архитектурно-градостроительного решения является Михаил Мамошин, известный российский архитектор. Среди его реализованных проектов – новая набережная в Архангельске. Мы стремимся к тому, чтобы этот проект был еще лучше, и с точки зрения архитектуры, и по комфорту для жителей, - отметил Александр Фролов.

- Есть ли альтернативный вариант для общегородского парка?

- Более четверти века участок фактически не использовался. Да, там была автостоянка, был рынок. Но сейчас это пустырь и весьма непривлекательный, проблемный. Никаких общественных инициатив по его обустройству все это время не было. Когда год назад мы обсуждали стратегию города до 2030 года, никаких предложений по созданию парка в квартале №100 не поступало. Не была озвучена эта тема и на общественных слушаниях по проекту стратегии. Нужно также учитывать, что помимо огромных затрат на создание парка, нужно будет еще его и содержать. В городе много работы по обустройству дворов и общественных пространств – на десятилетия вперед. Есть куда приложить и бюджетные средства и средства бизнеса, и силы инициативных горожан. И отказываться от инвестиционного проекта, от муниципально-частного партнерства, о развитии которого постоянного говорит федеральный центр сейчас неразумно, - отметил Олег Бачериков.

- В качестве альтернативы можно рассматривать территорию квартала №150 – в районе ул. Юбилейная – ул. Чеснокова. Площадь там чуть больше, она также не благоустроена. К нам поступило более 450 обращений горожан по закреплению данной территории в генеральном плане как рекреационной зоны, – рассказал Антон Кириллов.

-  Когда будет открыт парк? Известно, что Группа «Аквилон» объявила открытый конкурс на проектирование парка на берегу озера Театральное. Могут ли жители внести свои предложения? И когда в целом будет реализован проект?

- Общая практика строительства говорит о том, что благоустройство делается в конце, на последнем этапе. Но мы приняли решение, что начнем строительство парка на первом этапе, вместе с жильем. С тем, чтобы не возникало сомнений по выполнению наших обязательств. Сейчас разрабатывается проект, мы его предоставим на согласование и начнем делать уже в следующем году. Наша идея заключается в том, чтобы максимально учесть пожелания всех горожан по наполнению парка. Мы хотим, чтобы он функционировал круглый год. Кроме того, нужно понимать, что помимо парка в 2,5 га, значительная территория отводится под благоустройство и озеленение непосредственно у жилых домов: создаются новые бульвары, каждый дом получает свой благоустроенный двор. Мы планируем, что в целом проект – с детсадом и жилой застройкой будет реализован за 5 лет. Я считаю, что северодвинцы достойны жить в современных, красивых, интересных, комфортных домах, которые будут украшать город, - сказал Александр Фролов.

   

07 декабрь 11:38 | : Экономика

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