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О тех, кто подсел на самозанятость

Портал по поиску работы SuperJob рассказал о наиболее распространенных сферах деятельности среди самозанятых.

По данным сервиса «Услуги» SuperJob, на рынке самозанятых больше всего представителей транспортной, образовательной сферы, сферы услуг, юриспруденции, продаж, IT, а также управления персоналом, ИТР и медиа. Рост числа самозанятых по стране не остановится – аналитики прогнозируют увеличение в 1,5 раза.

«Есть тенденция к значительному росту числа самозанятых в России. По прогнозам аналитиков сервиса «Услуги», их количество вырастет в обозримом будущем еще примерно в полтора раза», – прокомментировали в пресс-службе SuperJob.

 

Россия, 2020 год

Топ-10 сфер с наибольшим числом самозанятых (в порядке убывания) по данным сервиса «Услуги» портала по поиску работы SuperJob:

Сфера деятельности

Наиболее часто встречающиеся позиции

Логистика, транспорт

Водители, водители-экспедиторы, курьеры

Образование

Педагоги, репетиторы, логопеды

Услуги

Специалисты по ремонту, рабочие, парикмахеры, мастера маникюра, фотографы, массажисты

Финансы

Бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики

Юриспруденция

Юрисконсульты

Продажи

Продавцы, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, риелторы

Информационные технологии

Программисты, тестировщики, UI/UX-дизайнеры, системные администраторы, digital-маркетологи

Управление персоналом

Менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по КДП

ИТР

Инженеры-проектировщики, инженеры-строители, инженеры-сметчики

SMM, копирайтинг

SMM-менеджеры, редакторы сайтов, копирайтеры, контент-менеджеры

 

 

 

26 сентябрь 07:49 | : Экономика

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