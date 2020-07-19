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Менеджер по закупкам бытовой техники в Архангельске - от 25 до 85 тысяч

Менеджеры по закупкам на рынке бытовой техники и электроники зарабатывают в среднем на 14—18% больше своих коллег в других сегментах ритейла: продуктовых супермаркетах, магазинах косметики и одежды, спортивных и DIY-товаров. Наиболее востребованы менеджеры по закупкам с опытом ВЭД и управления большим товаропотоком. Максимальный размер заработка для опытных менеджеров по закупкам электроники и бытовой техники составляет 160 тыс. руб. в Москве, 130 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 100 тыс. руб. в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Твери, 85 тыс.руб. в Архангельске.

Должностные обязанности менеджера по закупкам:
● работа с имеющейся базой поставщиков, поиск новых поставщиков;
● проведение переговоров с поставщиками по ценам и условиям поставок;
● контроль выполнения поставщиками договорных обязательств (соблюдение сроков поставок, возврат брака, работа с претензиями и т.д.);
● формирование и обновление ассортимента;
● контроль своевременности и качества поставок;
● управление складскими запасами (контроль наполнения, планирование объема закупок);
● контроль проведения взаиморасчетов;
● ведение документации и отчетности.

 

 

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Менеджеров по закупкам в Архангельске составляет 43 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 25 000— 27 000  рублей в месяц получают соискатели с высшим образованием, уверенные пользователи «1С», Excel, обладающие знаниями принципов и методологии управления закупками, а также требований к оформлению товарно-транспортной документации.

Опыт ведения переговоров, опыт работы с транспортными компаниями, участия в тендерах, опыт закупок электроники и бытовой техники, а также опыт работы в сфере закупок от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 27 000 – 35 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 35 000 – 55 000 рублей предъявляются следующие требования: знание таможенного законодательства, международных правил торговли Incoterms 2010, знание технологии управления процессом закупок, опыт работы с иностранными поставщиками, взаимодействия с таможенными органами, опыт работы с несколькими поставщиками одновременно, опыт работы менеджером по закупкам от 2 лет.
Возможным пожеланием является знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 55 000 – 85 000 рублей предполагает знание технологии управления процессом закупок, ассортиментом, опыт планирования и бюджетирования закупочной деятельности, опыт работы с большим товаропотоком, опыт поиска и привлечения новых брендов/поставщиков, также опыт работы менеджером по закупкам от 3 лет.

 

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по закупкам» составляет 36 лет, в 60% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 68% из них. В 63% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 21% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 3,3 года.

 



Требования работодателей

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

● Высшее образование
● Уверенный пользователь «1С», Excel
● Знание принципов и методологии управления закупками
● Знание требований к оформлению товарно-транспортной документации

II

● Опыт ведения переговоров
● Опыт работы с транспортными компаниями
● Опыт участия в тендерах
● Опыт закупок электроники и бытовой техники
● Опыт работы в сфере закупок от 1 года

III

● Знание таможенного законодательства
● Знание международных правил торговли Incoterms 2010
● Знание технологии управления процессом закупок
● Опыт работы с иностранными поставщиками
● Опыт взаимодействия с таможенными органами
● Опыт работы с несколькими поставщиками одновременно
● Опыт работы менеджером по закупкам от 2 лет

Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне

IV

● Знание технологии управления процессом закупок, ассортиментом
● Опыт планирования и бюджетирования закупочной деятельности
● Опыт работы с большим товаропотоком
● Опыт поиска и привлечения новых брендов/поставщиков
● Опыт работы менеджером по закупкам от 3 лет
24 сентябрь 10:15 | : Экономика

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