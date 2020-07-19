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«ЭкоИнтегратор» подсказал, как можно меньше платить за вывоз мусора

С наступлением нового учебного года многие студенты покидают родительские дома и переезжают на учёбу в другие города. На период отсутствия студента родители имеют право на оформление перерасчета. Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области рассказывают потребителям, что для этого необходимо сделать.

Для осуществления перерасчета, в первую очередь, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в абонентский отдел регионального оператора с приложением к нему подтверждающих документов.

В случае со студентами к заявлению на исключение из лицевого счета одного потребителя необходимо приложить справку с его места учёбы, а также счета за проживание в общежитии или другом месте временного пребывания.

Отправить заявление региональному оператору можно следующими способами:
- «Почтой России» на адрес г.Архангельск, ул.Шабалина, д. 15/1
- лично в офисе или обособленных подразделениях РегОператора (адреса размещены на сайте www.eco-tko.ru);
- через сервис “личный кабинет” на сайте АО “Центр расчетов” (www.cr29.ru) - вся информация для подключения сервиса есть на квитанциях.

Обращаем особое внимание на то, что срок рассмотрения письменных заявлений составляет 30 календарных дней.

Получить консультацию по любому вопросу, связанному с работой Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области можно и дистанционно: по телефону "горячей линии" +7(8182)63-70-02, а также через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +7(965)734-70-04.

Задать свой вопрос можно и в официальной группе компании в ВК: https://vk.com/ecotko29

16 сентябрь 10:23 | : Экономика

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