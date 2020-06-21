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В Поморье предприниматели продолжают мухлевать с утилизацией мусора

В Архангельской области региональным оператором по обращению с ТКО проводится масштабная работа с юридическими лицами по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. 

Каждое юридическое лицо производит твердые коммунальные отходы: офисная бумага, использованные ручки, сломанная мебель, чайные пакетики, картонные коробки и прочий мусор в зависимости от направления деятельности. А значит и несет ответственность за его законную утилизацию. Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» закреплена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключить договор с Региональным оператором по обращению с ТКО. 

Сознательные предприниматели самостоятельно заключили договор с региональным оператором. Но остаются и те, кто продолжает скрываться, а мусор подкидывают на контейнерные площадки в жилых кварталах или того хуже вывозят самостоятельно. А это значит, что до полигонов эти отходы не доезжают, их вывозят в лес, овраги или на окраины поселков. 

Полигоны согласно действующему законодательству не имеют права принимать ТКО от частных и юридических лиц напрямую.

К примеру, в Мезенском районе лишь половина юридических лиц заключила договор на вывоз ТКО, остальные считают, что вправе отказаться от договора с региональным оператором и пытаются самостоятельно избавляться от мусора, устраивая несанкционированные свалки в лесах, загрязняя окружающую среду. 

В настоящее время ООО «ЭкоИнтегратор» сформирован реестр юридических лиц по всем районам области. По количеству заключенных договоров лидирует Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма, Плесецкий и Вельский районы. В данных муниципальных образованиях высок процент тех предпринимателей, что уже работают с региональным оператором и утилизируют ТКО, не нарушая закон. 

Нормы Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» распространяются на всех юридических лиц без исключения.В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами по тарифам и нормативам, утвержденным органом государственной исполнительной власти.

Сделать это можно на сайте ООО «ЭкоИнтегратор» (https://eco-tko.ru), где можно скачать все необходимые документы и заполнить на договор. Кроме того, для удобства предпринимателей прямо на сайте можно подать заявку для покупки или аренды контейнера для сбора ТКО, если он требуется предприятию.

Взимать плату с населения и юридических лиц за вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года имеет право только региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор». 

Стоит обратить внимание на то, что, скрываясь, юридическое лицо лишь копит долг. Когда предпринимателя найдут, начисление будет произведено с 1 января 2020 года. 


Подать заявку на заключение договора с Региональным оператором по обращению с ТКО можно по телефону: +7(8182)63-70-02, или по электронной почте dogovor@eco-tko.ru. Шаблоны заявок и договоров размещены в разделе “Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям” на сайте Регоператора (https://eco-tko.ru).


Проконсультироваться по вопросу заключения договора, а также заполнить все необходимые документы можно в обособленных подразделениях ООО “ЭкоИнтегратор”. Адреса и телефоны указаны на сайте Регионального оператора (https://eco-tko.ru) в разделе “Контакты”.  

12 сентябрь 07:52 | : Экономика

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