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На ЖК «WeKing» ведется погружение свай фундамента

Новый дом возводится в Северодвинске на улице Серго Орджоникидзе, в районе с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью.

 

В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок» №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны. Жилой комплекс включен в ТОП-10 новостроек России, продажи которых стартовали во 2-м квартале 2020 года.

В настоящее время на 1-м этапе стройки завершена разработка котлована под жилой дом и паркинг. Свайное поле сделано на 70% у дома и на 100% у паркинга. На 2-м этапе выполнено устройство котлована 1-2 секций. В связи наличием на стройплощадке старого фундамента разобранного здания, на данном участке сейчас применяется метод забивки свай. Чтобы максимально снизить нагрузку на соседние дома и не мешать жителям, забивка производится копром наименьшей мощности, с предварительным бурением. Работы выполняются только в будни с перерывом с 13 до 15 часов. Специализированной организацией оперативно производятся замеры вибрационных нагрузок на соседние дома. Когда сложный участок будет пройден, погружение свай продолжится методом вдавливания.

Действующий генплан Северодвинска, Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты и нормы позволяют осуществлять здесь строительство жилья. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрация Северодвинска выдала разрешение на строительство. В настоящее время на стройплощадке началось устройство свайного поля. Для этого используется щадящий метод погружения свай путем статического вдавливания. В отличие от традиционного сваебойного копра, он дает гораздо меньше шума и вибрации, а ударные нагрузки с различной амплитудой полностью отсутствуют, исключая их негативное влияние на окружающие объекты. Завершить строительство планируется в 4-м квартале 2022 года.

Концепция нового дома выражается в его названии. «We» – местоимение, переводящееся с английского языка как «Мы», отражает сообщество людей, объединённых одной целью – созданием комфортного и безопасного пространства для жителей. Слово «King» - «Король», говорит о статусном подходе к работе над новым домом, включающем в себя уникальный архитектурный проект, высокое качество используемых материалов, выгодное расположение и особый уровень комфорта. Впервые в Северодвинске холдинг Группа «Аквилон» предусмотрел строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.
Жилой класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа «Аквилон» 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Верхний этаж спроектирован по концепции «Top flat»: высота потолков – 3 м, оконные блоки увеличены по высоте. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, а также отдельное помещение для занятий фитнесом, которые будут переданы в собственность жителей.
Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Во дворе дома и на территории помещений общественно-делового назначения будет работать бесплатное для жильцов скоростное Wi-Fi соединение. Расположенные в зоне отдыха скамейки планируется оснастить USB-разъемами для зарядки гаджетов. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение.

Напомним, что сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В городе корабелов продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

   

10 сентябрь 15:26 | : Экономика

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