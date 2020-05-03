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В россиянах проснулась тяга к кардинальной смене профессии

Эксперт по профориентации сервиса по поиску работы SuperJob Артем Дорошин рассказал о трендах последних лет в вопросе развития и построения карьеры уже состоявшимися специалистами.

По его словам, значительная часть россиян задумывается о том, чтобы полностью сменить профессиональную сферу деятельности. Согласно исследованиям SuperJob, к полноценной переквалификации готовы 44% экономически активного населения страны.

«Один из главных трендов последних лет – смена профессий уже состоявшимися специалистами. Это нормальный процесс в условиях быстро меняющегося рынка труда. Понятно, что адаптироваться к этим переменам взрослым сложнее, это часто служит отпугивающим фактором. Но, по моему опыту, взрослые люди берутся за перепрофориентацию с большим энтузиазмом. Нередко они приходят на профориентацию с уже готовыми идеями, которые нужно лишь скорректировать под конкретную ситуацию на рынке труда. Ключевой момент – готовность получать новые знания», – отметил Дорошин.

Он также обратил внимание, что перепрофориентация – крайне индивидуальный процесс, где шаблонов не существует.

«Любой бухгалтер может найти себе работу, по меньшей мере, в десятке областей. Любопытно, кстати, что люди предпочитают искать себя в каких-то совершенно новых отраслях и гораздо реже уходят в смежные. Например, у нас был мужчина, который продолжительное время работал руководителем АХО. В ходе занятий выяснилось, что есть предрасположенность и интерес к юриспруденции. В итоге он поступил в ВУЗ, чтобы заниматься экспертизой интеллектуальной собственности. Вопрос того, какие навыки необходимо приобретать, на что делать упор в смене профессии и как грамотно развивать свою карьеру должен рассматриваться индивидуально», – отметил представитель SuperJob.

При этом перепрофориентация возможно не только с возрастными специалистами, у которых уже большой карьерный опыт.

«Перепрофориентация касается и молодых специалистов. Практика, когда ребенок поступает на конкретную специальность под давлением родителей по-прежнему распространена. Более ранняя «работа над ошибками» в таком случае пройдет менее болезненно, чем в случае с уже состоявшимися специалистами», – считает Дорошин.

10 сентябрь 09:14 | : Экономика

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