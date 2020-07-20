Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск жалуется? В Москве повсеместно убирают троллейбусные маршруты

Об этом объявили столичные власти.

Троллейбусы в их классическом исполнении (с «рогами» и проводами) в Москве будут курсировать только по одному маршруту между - Комсомольской площадью и улицей Новорязанской.

Сохраненный маршрут власти выбрали неслучайно. В июне 1937 года на улице Новорязанской был открыт первый троллейбусный парк.

На остальных направлениях «кареты прошлого» в ближайшие дни заменят более мобильными в плане управления электробусами. Их количество к 2024 году вырастит до 2600 шт. (сегодня курсируют 450).

Еще раньше Москва избавилась от трамваев, оставив несколько мемориальных маршрутов.

Напомним, что троллейбусы с улиц столицы Поморья исчезли еще в прошлом десятилетии. Часть общества об этом жалеет, обвиняя во всем городские власти, однако другая часть резонно считает, что в нынешней ситуации на дорогах и расцвете автокредитования в Архангельске давно возник бы транспортный коллапс.

 

 

25 август 11:54 | : Экономика

Главные новости


Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
«В тихом омуте…»: «рыбный бизнес» Алексея Дитятева и резервы доходов НАО
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (244)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20