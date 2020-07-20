Архангельск жалуется? В Москве повсеместно убирают троллейбусные маршруты

Об этом объявили столичные власти.
Троллейбусы в их классическом исполнении (с «рогами» и проводами) в Москве будут курсировать только по одному маршруту между - Комсомольской площадью и улицей Новорязанской.
Сохраненный маршрут власти выбрали неслучайно. В июне 1937 года на улице Новорязанской был открыт первый троллейбусный парк.
На остальных направлениях «кареты прошлого» в ближайшие дни заменят более мобильными в плане управления электробусами. Их количество к 2024 году вырастит до 2600 шт. (сегодня курсируют 450).
Еще раньше Москва избавилась от трамваев, оставив несколько мемориальных маршрутов.
Напомним, что троллейбусы с улиц столицы Поморья исчезли еще в прошлом десятилетии. Часть общества об этом жалеет, обвиняя во всем городские власти, однако другая часть резонно считает, что в нынешней ситуации на дорогах и расцвете автокредитования в Архангельске давно возник бы транспортный коллапс.