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Коммунальщики, раскапывающие Архангельск, налетели на миллионные штрафы

Решения о наказании принимают административные комиссии в территориальных округах Архангельска. Основные нарушители сроков – «РВК-Архангельск» и ТГК-2.

 Всего за 2020 год департаментом градостроительства было выдано 323 ордера на право производства земляных работ. Из них 102 числятся в списке просроченных. Более того, есть разрешения, которые были открыты в предыдущие годы, а восстановление благоустройства на месте проведенных разрытий так и не выполнено.

 - Административной комиссией Ломоносовского округа в этом году было принято решение о наложении штрафов за несвоевременное восстановление благоустройства на общую сумму 2 млн. 205 тыс. Только компания «РВК-Архангельск» привлечена к административной ответственности на 1 млн. 750 тыс. - по 20 адресам не были выполнены необходимые работы. На 300 тыс. рублей оштрафована теплоснабжающая организация ТГК-2. Кроме того, на отдельных объектах сроки нарушались строительными фирмами, индивидуальными предпринимателями. Нередко вызывает вопросы и качество восстановления благоустройства. Если работы не приняты, то организациям приходится возвращаться на место и проводить дополнительное благоустройство, - сообщила глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева.

 Аналогичная ситуация наблюдается не только в центральных округах города. Так, административной комиссией округа Майская горка, с учетом заседания, состоявшегося вчера, наложено штрафов на сумму 2,2 млн. рублей.

 Администрация Архангельска призывает ресурсоснабжающие, строительные и иные компании, которые проводят земляные работы, своевременно выполнять восстановление благоустройства. Работа по привлечению к административной ответственности будет продолжена, и суммы штрафов порой превышают стоимость такого рода работ.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)  

14 август 17:30 | : Экономика

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