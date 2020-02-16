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Два эпизода – одно дело. Лес вырубали не только на Шиес

Расследование ведет Леонид Таскаев:

- После публикации о ходе расследования незаконной рубки лесных насаждений на Шиесе ( https://vk.com/wall-47907518_1066), когда в результате очистки арендованного участка подрядчик вышел далеко за его границы, не остался без внимания и факт того, что это был не единственный подобный эпизод, связанный с незаконной стройкой.

Спустя приблизительно месяц после того, как было официально подтверждено, что не весь лес рядом с железнодорожной станцией вырублен законно, широкой общественности стало известно о строительстве на территории муниципального образования «Урдомское» новой линии электропередач, на которое местная власть разрешения в установленном порядке не выдавала.

Именно под прикрытием проведения на незаконную стройку электричества и вырубался не только кустарник, но и деловой, семенной сосновый и еловый лес, а поверхностный растительный покров уничтожался гусеницами трактора. По данному факту также было возбуждено уголовное дело и подсчитан нанесенный ущерб.

Прошло почти два года. Многие, кто обращался за комментариями по уголовным делам в областное МВД, получили малоинформативные однотипные ответы, из-за которых у жителей области сложилось впечатление, что, помимо затягивания сроков расследования, под «эгидой» расследования незаконной вырубки на самом Шиесе другое – аналогичное преступление просто спускают на «тормозах».

Можно ответственно заявить, что произошло небольшое недопонимание, связанное, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что по указанным делам, сначала широко разрекламированным по зомбоящику, по сути, было катастрофически мало информации.

Уголовное дело, возбужденное по факту вырубки леса вблизи станции Шиес, и уголовное дело, возбужденное по факту вырубки леса для строительства линии электропередач, ведущей к Шиесу, объединены в одно производство на основании положения уголовно-процессуального кодекса о совершении преступлений в соучастии несколькими лицами. Общий ущерб, нанесенный государству в результате незаконных вырубок, составил более 7,5 миллионов рублей.

Срок предварительного следствия объединенного уголовного дела продлен до конца августа и находится на контроле руководства УМВД России по Архангельской области, а это, хочется верить, гарантирует, что дело не «развалится» в суде.  

04 август 13:48 | : Экономика / Происшествия

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