«Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» проиграл иск к «ЭкоИнтегратору»

А дело было так…
ООО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» обратился в суд и потребовал признать недействительными торги на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Архангельской области. Но суд, рассмотрев материалы дела, отказал истцу.
29 октября между Министерством природных ресурсов Архангельской области и региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор» заключено соглашение об организации деятельности на территории Архангельской области, согласно которому региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.
Для организации деятельности ООО «ЭкоИнтегратор» провел открытый электронный аукцион по двум лотам. Но обслуживать отдаленные и протяженные территории никто не захотел — на торги не поступило ни одной заявки, их признали не состоявшимися.
При этом сам ООО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» на аукцион не заявлялся.
Чтобы обеспечить сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» заключил договор с транспортным оператором ООО «ЭкоПрофи», который был готов приступить к обслуживанию крайне сложных территорий.
В Архангельской области появился единый транспортный оператор. Предприятие закупило новый автопарк мусоровозов и обеспечило вывоз отходов из всех районов Поморья. Это позволило увеличить охват населенных пунктов и открыть новые маршруты по вывозу ТКО.
Попытка ООО «АМПК» дискредитировать регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» и признать деятельность транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи» не законной не увенчалась успехом.
Тем временем сам Архангельский мусороперерабатывающий комбинат продолжает нарушать Территориальную схему обращения отходов. Согласно Терсхеме ООО «АМПК» обязан принимать на переработку 110 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.
Региональный оператор трижды направлял мусоровозы на ООО «АМПК», но на объект их не пустили. Региональный оператор ООО «ЭкоИнтератор» вынужден был обратиться в суд с иском о понуждении ООО «АМПК» к исполнению договора. Сейчас дело рассматривается в суде.