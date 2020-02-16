Унылое зрелище. О выездных заседаниях архангельского МинАгроПрома

Очередное выездное заседание коллегии МинАгроПрома области прошло в Устьянах.
Почему большая часть этих заседаний проходит на выезде? Для того, чтобы лишних ушей на них не было. Подальше уехали и вуаля - критиков работы этого министерства не пришло! У кого есть возможность ездить по районам, останавливаться там в гостиницах, тем более, что последние пока закрыты на карантин?!
Кстати, для этого министерство заранее не сообщает нигде - когда и где будет очередное собрание, лишь после проведения выпустит скудный пресс-релиз и всё. Приглашения рассылаются лишь членам коллегии и то не всем… кому министр разрешит послать.
Вообще эти коллегии давно превратились в унылое заслушивание отчётов, практически к развитию сельского хозяйства отношения не имеющих. Потому что состав назначает сама министр из своих приближённых. Дискуссии на них возникают лишь когда туда заявляются недовольные аграрии, которых в очередной раз обмануло министерство. С ними работают точечно.
В этот раз, судя по пресс-релизу, опять обсуждали совершенно другие вопросы.
Главная тема - отчёт о программе "развитие сельских территорий". Министр бодро рапортовала о сотнях миллионах, которые идут через областной МинАгроПром на строительство школ, клубов, больниц, жилья, спортплощадок, дорог, инфраструктуры для сельских поселений.
Странно, ведь контролировать подобное должно Министерство строительства области! Как может сельскохозяйственное ведомство проверять стройки, когда у них и специалистов такого профиля нет?! Может быть, просто дали работу этому органу, видя, что аграрный комплекс умер, а чиновники бездельничают? Так переведите их всех туда, а МинАгроПром закрывайте, раз им делать больше нечего!
Если бы я побывал на этом собрании, то я бы спросил - почему в такой крупной госпрограмме развития села, проходящим по профильному ведомству, нет ни одного объекта сельского хозяйства? Ну хотя бы ЛЭП или дорогу, или мост к ферме построили! Ну хоть бы одно что-то на всю область! Но ничего нет... Не надо?!
И мне кажется, что ответа на этот вопрос не было бы... А скажите - зачем строить всю эту соцсферу и прочее, если на селе нет работы и люди из него бегут?! Все эти клубы, детсады, больницы таким темпом будут через пару лет закрываться и никого там не останется!!!
У области есть действительно большая возможность помочь нашим аграрникам - построить для них инфраструктуру, что позволит им развиваться! Чтобы не было больше этих фото по перекачке молока через реку по шлангу из-за отсутствия мостов!
Будет инфраструктура - будет возможность быстро перевозить сельхозпродукцию к переработчикам и потребителям. А, значит, работа будет! Но опять сталкиваемся с тем, что министерству до этого дела нет. Они теперь строительные вопросы осваивают...