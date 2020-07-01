Нарушений не допущено: Строительство ЖК «River Park» ведется в соответствии с законом

Во время археологического исследования культурного слоя перед строительством жилого комплекса «River Park» рядом со снесенным в 1930-е годы Михайло-Архангельским монастырем, нарушений не допущено: к такому выводу пришли специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и Института археологии Российской академии наук.
Изучение документации, обследование места раскопок показало, что все необходимые этапы работ ведутся правильно, методические требования к проведению археологических работ полностью выполняются, - отметили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
Напомним, что в начале июля группой граждан было подготовлено и распространено письмо с требованием остановить стройку, нарушив тем самым права людей, уже купивших квартиры в строящемся доме. Свою позицию по этой ситуации уже высказали научный сотрудник Института археологии РАН Александр Суворов, главный архитектор Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрий Яскорский и председатель регионального отделения Императорского православного Палестинского общества Владимир Станулевич.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области совместно с Институтом археологии Российской академии наук – одним из ведущих археологических учреждений России – считают необходимым внести ясность по существенным аспектам дискутируемого вопроса.
Истинное положение дел, связанное с выявлением объектов археологического наследия в границах территории строительства многоквартирного жилого дома на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины, было искажено – возможно, из-за отсутствия у его составителей письма необходимых данных. Открытое письмо, составленное, видимо, без привлечения специалистов, не только вводит в заблуждение научную общественность и заинтересованных в сохранении наследия жителей Архангельска, но и, по оценкам экспертов, наносит ущерб археологии как науке и репутации археологов.
Из материалов государственной историко-культурной экспертизы, на которую ссылаются в открытом письме, следует, что обнаруженные иконографические материалы конца XIX века – первой половины XX века свидетельствуют об отсутствии каких-либо строений на углу улицы Урицкого и набережной Северной Двины. Это подтверждается схемой совмещения территории монастыря с современной топографической основой территории и аэрофотосъемкой 1942 года, с которыми можно ознакомиться на странице инспекции в разделе «Справочник документов».
Примерно в середине ХХ века на указанной территории возникли деревянные двухэтажные дома с печным отоплением. Сотрудники инспекции обследовали стенки котлована и засвидетельствовали наличие культурных напластований, которых не могло не быть с учетом активной жизнедеятельности архангелогородцев на набережной Северной Двины и наличия типовой деревянной застройки XX века.
Здесь следует обратиться к закону и пояснить, что в археологической науке понимается под культурным слоем. Культурный слой в археологической науке – это слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Поэтому довод о насыщенности территории котлована историческими артефактами и остатками древней обители в открытом письме не соответствует действительности. Техногенные слои, содержащие в себе остатки прежних, относительно недавних конструкций, могут иметь место на территории любого «пятна» застройки, если оно располагается в пределах населенного пункта.
После начала работ по устройству котлована на строительной площадке инспекция осуществляла постоянный мониторинг проводимых работ. При обнаружении археологических предметов инспекция привлекла археолога Института археологии РАН В. А. Зейфера и приняла на охрану культурный слой. Застройщик разработал раздел проекта по обеспечению его сохранности. После согласования документации земляные работы велись в рамках закона в режиме наблюдений. При обнаружении элемента башни ограды и остатков деревянных строений монастыря последовал переход работ археологов в режим раскопок. Обнаруженные археологами детали деревянных конструкций переданы в музейный фонд Архангельского областного краеведческого музея, а элемент западной каменной башни ограды монастыря принят на государственную охрану как самостоятельный объект археологического наследия.
Сожалеем об упускаемой возможности научной общественности Архангельска, подписавшей открытое письмо, приумножить традиции архангельской археологической школы, найти продуктивную интонацию для взаимодействия с внешней средой, раскрывая потенциальные возможности археологии и укрепляя авторитет ученых. Археологическая наука может положительно повлиять на решение многих непростых вопросов.
В настоящее время ведутся переговоры между застройщиком, Институтом археологии Российской академии наук и муниципальным образованием «Город Архангельск» по сохранению наследия и размещению на территории выявленного объекта археологического парка. Надеемся, что позитивный диалог науки, бизнеса и исполнительной власти будет эффективным инструментом сохранения археологического наследия Русского Севера.
В основе деятельности органов государственной власти и государственных учреждений лежат принципы законности и объективности. Делается это в том числе в целях недопущения возможного ущемления прав одних физических или юридических лиц в интересах других. Поэтому ни орган охраны объектов культурного наследия, ни какая-либо другая надзирающая инстанция не вправе приостанавливать хозяйственную деятельность без четкой на то аргументации в рамках закона, - подчеркнули в Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.