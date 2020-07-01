Открылось регулярное сообщение Архангельск-Котлас-Череповец

Авиакомпания «2-й Архангельский ОАО» с 31 июля открывает программу регулярных субсидированных рейсов из аэропорта «Архангельск» в Котлас и Череповец по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость пассажирского тарифа на участке Архангельск – Котлас составит 3294 рубля, Котлас – Череповец 3708 рублей, Архангельск – Череповец 7002 рубля в одну сторону.
Билеты можно приобрести:
- в кассах аэропортов вылета: Архангельске, Котласе, Череповце, а также в кассе аэропорта Васьково;
- в г. Архангельске – в кассах агентств: Турконсул, Вэртас-Поморье, Авиамир
- в г. Котласе в кассе агентства КАВС, ул. Маяковского, 27,
- на сайте авиакомпании «2-й Архангельский ОАО».
Расписание рейса Архангельск - Котлас – Череповец
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Рейс и маршрут
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Вылет – прибытие
(время московское)
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АЧ-539 Архангельск- Котлас
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11:00 – 12:50
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АЧ-539 Котлас – Череповец
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13:30 – 15:30
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АЧ-540 Череповец - Котлас
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16:10 – 18:10
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АЧ-540 Котлас - Архангельск
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18:50 – 20:40
Регулярные рейсы предусматривают стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт- Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец».