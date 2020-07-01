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Открылось регулярное сообщение Архангельск-Котлас-Череповец

          Авиакомпания «2-й Архангельский ОАО» с 31 июля открывает программу регулярных субсидированных рейсов из аэропорта «Архангельск» в Котлас и Череповец по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость пассажирского тарифа на участке Архангельск – Котлас составит 3294 рубля, Котлас – Череповец 3708 рублей, Архангельск – Череповец 7002 рубля в одну сторону.

 

Билеты можно приобрести:

- в кассах аэропортов вылета: Архангельске, Котласе, Череповце, а также в кассе аэропорта Васьково;

- в г. Архангельске – в кассах агентств: Турконсул, Вэртас-Поморье, Авиамир

- в г. Котласе в кассе агентства КАВС, ул. Маяковского, 27,

- на сайте авиакомпании «2-й Архангельский ОАО».

 

Расписание рейса   Архангельск - Котлас – Череповец

 

Рейс и маршрут

Вылет – прибытие

(время московское)

  АЧ-539   Архангельск- Котлас

11:00 – 12:50

АЧ-539   Котлас – Череповец

13:30 – 15:30

АЧ-540   Череповец - Котлас

16:10 – 18:10

   АЧ-540   Котлас - Архангельск

18:50 – 20:40

 

Регулярные рейсы предусматривают стыковочное время для пассажиров, следующих в Москву и Санкт- Петербург из аэропортов «Архангельск» и «Череповец».         

28 июль 10:10 | : Экономика

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