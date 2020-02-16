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8 из 10 россиян влюблены в наличные деньги

Во время пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться безналичным способом оплаты товаров и услуг. Но большинство россиян по-прежнему не готово отказаться от наличных средств. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, хотели бы россияне полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

78% респондентов не хотят отказываться от наличных денег. «Безналичные деньги недостаточно защищены»; «Не все можно приобрести по безналу»; «На всякий случай небольшой запас наличности должен быть», «В карантине без налички было грустно, хотя почти все можно было сделать картой, даже чаевые оставить курьеру», «Это вопрос доверия, а там, где деньги, полностью доверять сложно», — объясняют свой выбор респонденты. 12% хотели бы полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от наличных средств. 

Осторожнее в этом вопросе ведут себя женщины, мужчины же чаще поддерживали идею перехода на безналичный расчет: 14% против 9%. Молодежь безналичным деньгам доверяет чаще: среди респондентов моложе 24 лет, каждый пятый готов отказаться от наличных денег. Но даже в этой возрастной группе процент неготовых отказаться от бумажных денег еще очень велик — 63%. 

А вот самыми ярыми противниками отказа от наличных стали респонденты старше 45 лет и россияне с доходом от 80 тысяч в месяц (по 83%). 

По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, за шесть лет число россиян, которых пугает перспектива полностью отказаться от наличных денег, возросло на 10 процентных пунктов.

 

10 июль 09:22 | : Экономика

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