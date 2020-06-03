Программист 1С в Архангельске - плюсы и минусы профессии

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, программист 1С в Архангельске в среднем получает 76 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 115 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 84 000 рублей, в Екатеринбурге – 94 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 87 000 рублей, во Владивостоке – 105 000 рублей, в Челябинске – 81 000 рублей, в Омске – 74 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 73 000 рублей, в Сыктывкаре 80 000 рублей и в Петрозаводске - 77 000 рублей в месяц.
Плюсы профессии программист:
✔ Высокая зарплата. Средняя зарплата высококвалифицированного программиста 70-100 тыс. рублей.
✔ Востребованность. Рынок труда для программистов растет за счет цифровизации всех сфер общественной жизни. Онлайн-образование, телемедицина, интернет вещей (IoT), даже сельское хозяйство не обходится теперь без IT-специалистов.
✔ Интересные задачи и простор для творчества. Что делает программист на работе? Пишет код, тестирует, проверяет на уязвимости, переписывает код. Тем не менее, конечный результат кодирования – это рабочая программа с разными целями. Одни программисты создают игры. Другие программируют роботов. Третьи делают полезное приложение под Android. Четвертые создают агрегатор, который соберет все билеты мировых авиакомпаний в один сервис для бронирования авиабилетов. Разнообразно, не правда ли? А когда продукт начинает исправно работать, программист испытывает радость, как персонаж папа Карло, который из деревянного полена выстругал живого мальчика.
✔ Возможность удаленной работы и свободный график. Программисты – это каста людей, к которым не применяют строгих офисных правил. Для поддержания креативности и работоспособности им разрешают работать из дома, приходить позже на работу. И, если вы еще не знаете, лучшие офисы принадлежат именно IT-компаниям. Загляните в Google, Microsoft, Яндекс и Mail.Ru.
✔ Карьерный рост в России и за рубежом. Для программирования нет географических границ. Во-первых, многие российский специалисты работают удаленно в иностранных проектах. Во-вторых, переехать в "Силиконовую" долину (более точно ее называть "Кремниевой") для IT-профессионала с отличным знанием английского гораздо проще, чем, например, бухгалтеру, юристу или инженеру-строителю, которым придется изучать специфику профессии в конкретной стране.
Минусы:
✔ Сидячий образ жизни. Без физических нагрузок в нерабочее время программист рискует большую часть зарплаты тратить на врачей. Особенно страдают зрение и опорно-двигательный аппарат.
✔ Быстрое устаревание знаний. Программисту необходимо постоянно учиться. Программирование развивается стремительно, поэтому программист обязательно должен читать профильные журналы и интернет-ресурсы, получать новые знания и сертификаты на курсах. Иначе его ценность как специалиста на рынке труда упадет.