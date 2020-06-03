Поморье прирастет… картошкой

Неутомимый популяризатор поморского земледелия, он же директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев в этот раз философствует на тему – что (кто) мешает развитию семенного картофелеводства в регионе.
Как известно, на юге страны за сезон успевают выращивать до 3-х урожаев картофеля, и в этом деле нам с ними соревноваться невозможно. Но вот с семенами у них всегда сложно - большое количество урожаев требует постоянного большого же количества семенной картошки, а её в России в таких объёмах никто не производит.
Не так давно новый ВРИО губернатора области А. Цыбульский посещал лабораторию микроклонального размножения в Любовском, где ему рассказали, очевидно по незнанию, что эта лаборатория выращивает семенной картофель на продажу. Это совсем не так. Данная лаборатория не имеет таких мощностей, и весь произведённый ею семенной материал идёт в материнскую компанию Петровского, которая производит товарный картофель для нужд собственной ТС и коровников.
Для того, чтобы выйти на рынок семенной картошки, нужно разработать специальную региональную госпрограмму, в которой предусмотреть приобретение нескольких таких лабораторий для разных районов области и плюс оказать помощь для связанных с этим направлением производств.
О чём речь? Полученные в лаборатории растения необходимо год держать в теплице, потом ещё год выращивать микроклубни в земле, в которой нет никаких патогенов. И лишь спустя это время появляется товар, спрос на который в России превышает предложение.
Очевидно, что лучшее решение - создавать такие лаборатории на базе кооперативов, в которых выращивание в грунте могут взять на себя как фермеры, так и дачники. И людям заработок, и властям доход! Главное, обеспечить регулярное консультирование людей по правильной работе с растениями.
К сожалению, те структуры, которые ранее обеспечивали Архангельскую область семенным картофелем, сегодня практически в этом направлении не работают - ни Холмогорская опытная станция, ни Котласская.
Что ещё здесь полезного. То, что к работе этих новых производств по выращиванию посадочной картошки можно привлечь и САФУ с её мощной научной базой и необходимостью организации практики для студентов.
Почему именно в Архангельской области можно производить семенную картошку? Потому, что у нас, на побережье моря, в воздухе не так много различной пыльцы, которая переопыляет картофель и портит сортовые свойства растений! Таких же условий добиваются, создавая лаборатории высоко в горах.
У нас же создание этой аграрной отрасли в самых заброшенных прибрежных территориях Мезенского, Приморского и Онежского районов позволит создать там множество высокодоходных рабочих мест и даст хорошие налоги в бюджеты этих поселений!
И, что немаловажно, создаст места для научных работников - выпускников САФУ. Вот так, с научным подходом и пониманием рынка сбыта, и нужно создавать госпрограммы для села!
P.S. На те средства, что сейчас дополнительно влили "в молоко" - 67 млн рублей - можно было купить необходимые лаборатории, оборудование и организовать эту подотрасль сельского хозяйства в области. Но чиновникам получать откаты важнее...