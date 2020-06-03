От флайт-менеджера до машиниста. Самые актуальные вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Территориальный менеджер - https://bit.ly/2V4ozzi (до 150 000 руб. на руки);
Заместитель регионального директора по продажам медицинского оборудования - https://bit.ly/2Cn1HV2 (от 100 000 до 140 000 руб. на руки);
Флайт-менеджер (бортпроводник) - https://bit.ly/2BqkoXt (от 100 000 руб. на руки);
Машинист автогрейдера - https://bit.ly/2zQ7xgM (110 000 руб. на руки);
Менеджер по развитию территории (Балтика) - https://bit.ly/2NhIx5h (100 000 руб. на руки)