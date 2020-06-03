Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родители Архангельской области получат еще по 10 000 на ребенка

Об этом сообщил Владимир Путин входе очередного обращения к нации.

Выплаты будут проводится в течение июля на детей до 16 лет.

Но, если где-то прибывает, то у кого-то, соответственно убудет. В данном случае, у тех, чей годовой доход превышает 5 000 000 рублей в год. Для таких богатеев налог на НДФЛ увеличивается на 2%, с 13 до 15. Но с будущего года.

В целом же ответственность за вывод экономики региона из системы ограничений, связанных с пандемией коронавируса, президент возложил на ВрИО губернатора Александра Цыбульского – «главы регионов на местах лучше разбираются с динамикой заболевания».

23 июнь 17:51 | : Экономика

Главные новости


Сколько стоит умереть от коронавируса в Архангельске?
Мнение юриста: Конституция нуждается в нашей мудрости
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (237)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20