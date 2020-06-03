Родители Архангельской области получат еще по 10 000 на ребенка

Об этом сообщил Владимир Путин входе очередного обращения к нации.
Выплаты будут проводится в течение июля на детей до 16 лет.
Но, если где-то прибывает, то у кого-то, соответственно убудет. В данном случае, у тех, чей годовой доход превышает 5 000 000 рублей в год. Для таких богатеев налог на НДФЛ увеличивается на 2%, с 13 до 15. Но с будущего года.
В целом же ответственность за вывод экономики региона из системы ограничений, связанных с пандемией коронавируса, президент возложил на ВрИО губернатора Александра Цыбульского – «главы регионов на местах лучше разбираются с динамикой заболевания».