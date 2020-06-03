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Гримасы статистики: Безработных в Россиив три раза больше

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob оценил реальное число безработных в России. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из всех округов страны.

Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости как безработные 35%, не состоят 65%. Причем подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом. Женщины чаще мужчин становятся на учет в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием — чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, — среди россиян 35—44 лет (46%), меньше всего — среди молодежи до 24 лет (17%).

Комментирует президент SuperJob Алексей Захаров: «Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрировано где-то 2,5 млн безработных. Свежий опрос SuperJob говорит о том, что 2/3 людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 млн мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает — восстановление до уровня 2019 года займет около 5 лет».

20 июнь 07:12 | : Экономика

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