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Региональный оператор ТКО информирует жителей частных домов по квитанциям

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» ведет сбор и захоронение отходов во всех районах региона. В настоящее время вывоз ТКО не производится только в отдельных поселениях в частном секторе. На сегодняшний день там пока не установлены контейнерные площадки. Они появятся согласно графикам, которые формируют администрации районов.

В начале июня 2020 года жители многих частных домов получили квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов от Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор». Платежные документы были сформированы автоматически согласно предоставленным районами базам данных.

Региональный оператор по обращению с ТКО информирует: если жители частных домов не получают услуги по вывозу ТКО: в округе не установлены контейнеры, не организован бестарный вывоз отходов по графику, то начисления ljk;ys ,snm сняты. Для этого жителям необходимо написать обращение в адрес Регионального оператора по обращению с ТКО,- информация будет проверена специалистами, и, если она подтвердится, то начисления будет сняты. Для тех, кто оплатит квитанции, всю сумму начисления засчитают вперед с момента оказания услуг по уборке ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области приносит свои извинения жителям частных домов за предоставленные неудобства и просит отнестись с пониманием. В настоящее время во многих районах Архангельской области базы данных получателей услуги региональный оператор актуализирует и сверяет, так как есть случаи, когда сведения о потребителях поступают от муниципальных образований и управляющих компаний некорректные и не в полном объеме.

Если в квитанции указаны некорректные персональные данные, количество зарегистрированных или есть иные ошибки просим сообщить об этом в офис компании. Удобнее всего это сделать, воспользовавшись сервисом «личный кабинет» на сайте АО «Центр расчетов» (www.cr29.ru) - вся необходимая для регистрации и подключения информация есть на квитанции.

Дополнительно жители района могут воспользоваться дистанционными каналами связи с АО «Центр расчетов», партнером Регионального оператора по обращению с ТКО, который занимается выставлением квитанций. Так, по вопросам начисления платежей за услугу по вывозу ТКО жители региона могут обратиться по телефонам: +7(8182)65-19-55; +7(8182)65-63-22; +7(8182)65-34-94; +7(8182)65-52-04. А также направить письменное сообщение в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +7-931-407-54-79.

Свою работу продолжаети «горячая линия» Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор». По телефону + 7 (8182) 63-70-02 жители региона смогут проконсультироваться по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, пожаловаться на нерегулярный вывоз отходов, уточнить вопросы начисления. Кроме того, северяне могут обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2020 года согласно Федеральному закону №89 “Об отходах производства и потребления” “собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления”. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным и размещен на сайте Регионального оператора (www.eco-tko.ru).

Организация вывоза ТКО - это исключительные полномочия Регионального оператора, возможности заключить договор с иными перевозчиками законом не предусмотрено. Согласно действующему Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ взимать плату с населения за вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года имеет право только региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор».  

16 июнь 16:37 | : Экономика

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