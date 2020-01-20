Игорь Годзиш: У разгильдяев-застройщиков будем изымать землю

Владельцев и арендаторов земельных участков, на которых имеется незавершенное строительство, заставят привести в надлежащий вид ограждения. Или муниципалитет инициирует процедуру возврата земли. Этой проблематике была посвящена субботняя рабочая поездка главы Архангельска Игоря Годзиша.
В удручающем состоянии находится ограждение стройплощадки на ул. Воронина у госпиталя ветеранов. Собственник недостроенного объекта, по сути, есть лишь на бумаге, поэтому все письма департамента градостроительства в его адрес не возымели действия.
- Сколько бы вы не написали писем в адрес собственника, который уже не существует, это делу не поможет. Ищите возможность обеспечить безопасный для жителей микрорайона проход по территории. Это необходимо сделать в ближайшее время, - поставил задачу перед руководителями профильных департаментов глава города Игорь Годзиш.
В ненадлежащем состоянии находится и ограждение котлована на перекрестке пр. Московский и ул. Галушина. Собственник земельного участка ООО «Фаэтон» на уведомления департамента градостроительства не реагирует.
- Даю вам две недели на то, чтобы решить вопрос по существу. Здесь должен быть нормальный забор или ограждение убрано, а котлован засыпан, - подчеркнул Игорь Годзиш, обращаясь к руководству департамента градостроительства.
Если собственник действий не предпримет, то администрация города через суд будет доказывать, что объект является заброшенным, и добиваться признания права муниципальной собственности.
Бросается в глаза разруха на пересечении пр. Московский и ул. Павла Усова – напротив АЗС. Предприниматель взял землю в аренду под строительство здания автомойки, но работы уже несколько лет не ведутся. Территория завалена мусором, котлован заболочен. В адрес арендатора уже направлено уведомление о прекращении договора аренды в трехмесячный срок. Однако он должен привести участок в первоначальный вид – с таким требованием выступит администрация города. Градоначальник также поручил навести порядок на близлежащей территории, где застройщик бросил габаритный строительный мусор у проезжей части, а автосервис устроил мини-свалку из старых шин. Данные поручения будут отработаны в ближайшее время.
Также администрация Архангельска готовит документы в суд, чтобы изъять объект незавершенного строительства на пересечении ул. Выучейского и пр. Чумбарова-Лучинского у Центрального рынка. ООО «Пион плюс» имеет задолженность по арендным платежам, стройка не ведется, а ограждение не соответствует правилам благоустройства. В дальнейшем здесь муниципалитет планирует создать парковку либо открытую ярмарочную площадку.