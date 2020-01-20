Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Годзиш: У разгильдяев-застройщиков будем изымать землю


Владельцев и арендаторов земельных участков, на которых имеется незавершенное строительство, заставят привести в надлежащий вид ограждения. Или муниципалитет инициирует процедуру возврата земли. Этой проблематике была посвящена субботняя рабочая поездка главы Архангельска Игоря Годзиша.

В удручающем состоянии находится ограждение стройплощадки на ул. Воронина у госпиталя ветеранов. Собственник недостроенного объекта, по сути, есть лишь на бумаге, поэтому все письма департамента градостроительства в его адрес не возымели действия.

- Сколько бы вы не написали писем в адрес собственника, который уже не существует, это делу не поможет. Ищите возможность обеспечить безопасный для жителей микрорайона проход по территории. Это необходимо сделать в ближайшее время, - поставил задачу перед руководителями профильных департаментов глава города Игорь Годзиш.

В ненадлежащем состоянии находится и ограждение котлована на перекрестке пр. Московский и ул. Галушина. Собственник земельного участка ООО «Фаэтон» на уведомления департамента градостроительства не реагирует.

- Даю вам две недели на то, чтобы решить вопрос по существу. Здесь должен быть нормальный забор или ограждение убрано, а котлован засыпан, - подчеркнул Игорь Годзиш, обращаясь к руководству департамента градостроительства.

Если собственник действий не предпримет, то администрация города через суд будет доказывать, что объект является заброшенным, и добиваться признания права муниципальной собственности.

Бросается в глаза разруха на пересечении пр. Московский и ул. Павла Усова – напротив АЗС. Предприниматель взял землю в аренду под строительство здания автомойки, но работы уже несколько лет не ведутся. Территория завалена мусором, котлован заболочен. В адрес арендатора уже направлено уведомление о прекращении договора аренды в трехмесячный срок. Однако он должен привести участок в первоначальный вид – с таким требованием выступит администрация города. Градоначальник также поручил навести порядок на близлежащей территории, где застройщик бросил габаритный строительный мусор у проезжей части, а автосервис устроил мини-свалку из старых шин. Данные поручения будут отработаны в ближайшее время.

Также администрация Архангельска готовит документы в суд, чтобы изъять объект незавершенного строительства на пересечении ул. Выучейского и пр. Чумбарова-Лучинского у Центрального рынка. ООО «Пион плюс» имеет задолженность по арендным платежам, стройка не ведется, а ограждение не соответствует правилам благоустройства. В дальнейшем здесь муниципалитет планирует создать парковку либо открытую ярмарочную площадку.

06 июнь 13:44 | : Экономика

Главные новости


Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска
Время, назад! Обнулённый референдум и губернаторские выборы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (64)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20