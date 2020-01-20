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Ирина Чиркова: В компенсации бизнесу опять забыли северную надбавку

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Ирина Чиркова обращает внимание регионального правительства на важный экономический нюанс:

 - Федеральным правительством недавно была предложена субсидия на зарплату субъектам малого и среднего предпринимательства как мера материальной поддержки в период пандемии. За апрель и за май субъекты МСП из утвержденного перечня отраслей, пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции, получат финансовую помощь в размере МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения до 90 % коллектива и отсутствию недоимок более 3 тысяч рублей.

Замечательно, однако есть одно серьезное "но". Как известно, в районах с особыми климатическими условиями «северные» надбавки и районный коэффициент должны начисляться «поверх» МРОТ (все мы помним историческое решение Конституционного Суда РФ в конце 2017-го, который запретил включать северные надбавки в минимальный размер оплаты труда). Так, в нашем регионе работодатели обязаны выплачивать своим работникам зарплаты с северными и районными коэффициентами, чем при единой субсидиарной помощи поставлены в неравные условия с работодателями "безнадбавочных" регионов.

Получила множество обращений от малого бизнеса, пострадавшего во время "коронавирусного кризиса", и считаю, что нашим субъектам МСП также необходимо компенсировать сверх общероссийского МРОТа (12130 рублей) еще и "северную надбавку" - это порядка 8 тысяч рублей на работника. Такую возможность должно изыскать региональное правительство, если хочет реально помощь субъектам МСП, попавшим в беду.

Соответствующее предложение о возмещении "северной надбавки" пострадавшему малому бизнесу в адрес руководства области мною уже подготовлено.

02 июнь 07:13 | : Экономика

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