Мэрия Архангельска: Перевозчики мусора не справляются с работой

Представители регионального оператора по обращению с ТКО и администрации Архангельска провели совместный рейд, проверив как идет вывоз отходов после уборки улиц. Заместитель генерального директора ООО «ЭкоИнтегратор» Евгений Чечерин и Владимир Шадрин, директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска осмотрели улицы и дворы областного центра, оценив и состояние контейнерных площадок.
Сегодня в Архангельске работает два перевозчика ТКО: ООО «Спецавтохозяйство» и ООО «АСТ». К сожалению, у горожан много вопросов к качеству уборки, осуществляемой этими подрядчикам. Часто мусоровозы вывозят только содержимое контейнеров, но не забирают мешки, скопившиеся возле площадок,- это приводит к появлению завалов.
- Мы проехали по Ломоносовскому округу. Здесь проходят маршруты ООО «Спецавтохозяйства»,- рассказал Евгений Чечерин, заместитель генерального директора ООО “ЭкоИнтегратор”.- Как мы увидели: должной уборки на контейнерных площадках не производится. Мусор забирается только из контейнеров, подбор с площадки не осуществляется. Мы будем принимать меры в отношении перевозчика.
Перевозчики не справляются с поставленной перед ними задачей, поэтому им в помощь на маршруты выходит новая техника ООО “ЭкоПрофи”.