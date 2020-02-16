Соскучились по работе? Архангельской области требуется начальник караула

Несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, в регионах Северо-Запада появляются необычные вакансии для специалистов из разных профессиональных областей. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru нашли интересные предложения о работе во всех регионах СЗФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
В Архангельской области требуются:
- Тренер ледового дворца - https://hh.ru/vacancy/36256342 (от 60 000 руб. на руки).
- Охотовед - https://spb.hh.ru/vacancy/36498662 (от 50 000 на руки).
- Повар-матрос - https://spb.hh.ru/vacancy/36432847 (от 45 000 до 70 000 руб. на руки).
- Начальник караула - https://spb.hh.ru/vacancy/35675340 (от 25 000 руб. на руки).
- Аккаунт-менеджер российско-британской школы "Алгоритм" - https://spb.hh.ru/vacancy/36762801 (от 15 000 до 30 000 руб. до вычета налогов).