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Соскучились по работе? Архангельской области требуется начальник караула

Несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, в регионах Северо-Запада появляются необычные вакансии для специалистов из разных профессиональных областей. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru нашли интересные предложения о работе во всех регионах СЗФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

В Архангельской области требуются:

  1. Тренер ледового дворца - https://hh.ru/vacancy/36256342 (от 60 000 руб. на руки).
  2. Охотовед - https://spb.hh.ru/vacancy/36498662 (от 50 000 на руки).
  3. Повар-матрос - https://spb.hh.ru/vacancy/36432847 (от 45 000 до 70 000 руб. на руки).
  4. Начальник караула - https://spb.hh.ru/vacancy/35675340 (от 25 000 руб. на руки).
  5. Аккаунт-менеджер российско-британской школы "Алгоритм" - https://spb.hh.ru/vacancy/36762801 (от 15 000 до 30 000 руб. до вычета налогов).
05 май 07:00 | : Экономика

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