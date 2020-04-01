«Аквилон Инвест» включен в перечень системообразующих организаций России

Комиссия по повышению устойчивости российской экономики под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ.
Среди 54 строительных организаций в перечень включен и холдинг «Аквилон Инвест».
- Включение холдинга «Аквилон Инвест» в федеральный перечень дополнительно демонстрирует для наших клиентов стабильность положения и надежность компании. Немаловажно, что холдинг обеспечивает штатными рабочими местами более 1000 человек, на строительных объектах занято более 5000 человек. Поэтому от продолжения нормальной работы во многом зависит обеспечение экономической и социальной стабильности: сохранение рабочих мест, недопущение массовой безработицы, исполнение договорных обязательств перед участниками долевого строительства. Мы рассчитываем, что для системообразующих застройщиков будут разработаны конкретные меры поддержки, способствующие сохранению финансовой устойчивости отрасли и достижению заявленных планов по вводу жилья. Речь идет о комплексе мер по поддержанию устойчивости одной из ключевых отраслей экономики, в том числе в части предоставления налоговых льгот, кредитов на пополнение оборотных средств, подготовку земельных участков, технологическое подключение к сетям, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.Статус системообразующей компании дает девелоперам льготы при переходе на эскроу счета, введенные в соответствии с новыми нормами федерального закона №214 «О долевом строительстве». Так, если сейчас для строительства и реализации квартир по старым правилам требуется подтвердить готовность объекта на уровне не менее 30%, то после получения статуса системообразующей компании, этот показатель для застройщика составит 6%. Кроме того, для них вводится мораторий на банкротство и другие меры поддержки в условиях кризиса и пандемии. В частности, застройщики, включенные в перечень системообразующих предприятий, смогут в первоочередном порядке рассчитывать на налоговые и прочие преференции от государства и получать кредиты по льготным ставкам - на 2-3% ниже рыночных.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил регионам сформировать свои списки системообразующих предприятий для того, чтобы в сложный период обеспечивать их устойчивость, а значит, и сохранение рабочих мест. Утвержденный исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским перечень включает строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», являющийся крупнейшим по объемам возводимого жилья застройщиком области.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» осуществляет свою деятельность в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве и, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер.