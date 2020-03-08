Хроники капремонта: В Архангельске прошли приемки работ по 4 домам

Комиссиями приняты два фундамента и две крыши
Ул.Менделеева, 11: Завершены работы по капремонту фундамента
На объекте работала подрядная организация ООО «Стройхолдинг», которая привлекала на субподряд бригаду индивидуального предпринимателя Романа Торопова. Эта бригада много работает по области. Ими выполнены процентов 90 фундаментов домов в Холмогорском районе, ремонтировавшихся по программе капремонта. Также в их активе много отремонтированных домов в Архангельске.
Как большинство домов в Маймаксанском округе, дом на Менделеева, 11 тонет в воде – подрядчику на период проведения работ пришлось организовывать отвод грунтовых вод. Однако проблема остается – после капремонта дом продолжает плавать: работы по отводу необходимо вести в постоянном режиме, что объективно невозможно…
Здесь поменяны окладной и рядовой венцы, все сваи, сделан новый цоколь. В плане производства работ был демонтаж печей, однако получено три отказа по квартирам.
Когда уже практически все работы были завершены в доме случилась авария на инженерных сетях холодного водоснабжения. Приехавшая на устранение аварийная бригада МУП «Водоканал» (РВК-Центр) по согласованию с управляющей компанией ООО «Пролетарская» не нашли иного выхода, кроме как…выпилить часть венцов. Как они объясняют, через имеющийся вход в цоколе залезть было невозможно, поэтому и приняли такое решение. Производитель же работ утверждает, что проползти под домом и выполнить все необходимые мероприятия было можно.
«Вместо того, чтобы откачать четыре ведра воды, они распилили венцы и залезли под дом, чтобы устранить аварию, - говорит прораб подрядной организации ООО «Стройхолдинг» Алексей КАТЫШЕВ.- Дом с капремонта управляющей компании не был передан, и никакая аварийная ситуация на инженерных сетях не дает право УК пилить фундамент!»
По словам Алексея Катышева, о произошедшем их никто не уведомил, постфактум подрядчик узнал о распиле уже из письма Фонда капремонта…
Теперь, по требованию Фонда, УК обязана восстановить целостность конструкции фундамента своими силами. А дом, по капремонту фундамента которого подрядчик должен бы нести 5-летние гарантийные обязательства, после приемки автоматически слетает с гарантии.
Итог приемки – УК от подписи актов отказалась, представитель МО тоже, но его претензия обоснована – подрядчик должен привести в порядок придомовую территорию.
Ул.Победы, 124/1: Завершен капремонт фундамента
Здесь также работала и продолжает работать бригада ООО «Стройхолдинг» - основные работы приняты, остальные – демонтаж печных стояков с восстановлением перекрытий и благоустройство придомовой территории – будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий.
Произведена замена венцов, 100% свай, частично – цокольного перекрытия, в том числе – перекрытия в подъездах. Работать, как и в Маймаксе, здесь приходилось в условиях высоких грунтовых вод со всеми необходимыми мероприятиями по организации водоотвода.
Часть квартир от демонтажа печей отказалась, что весьма печально и может иметь очень неблагоприятные последствия. И проведенное экспертное заключение, и работа подрядчика на объекте показали – фундаменты печей находятся в аварийном состоянии. А это может повлечь за собой обрушение печных стояков и фактически сведет на нет все усилия по капитальному ремонту фундамента…
Ул.Вологодская,26: Завершен капитальный ремонт крыши
Представители УК «ООО «Территория» признаются: если бы не капитальный ремонт, крыша этого дома могла не пережить зиму. Это подтверждает и производитель работ – прораб подрядной организации ООО «КСТ» Артем КУРОЧКИН. Он рассказал, что стропила практически все были напрочь прогнившими – пришлось заменить их процентов на 90. Зато теперь крыша, что внутри, что снаружи – совершенно новая. Помимо стропил здесь заменен весь шифер, выполнена обрешетка, снят старый «ковер» и устроен новый – с пароизоляцией и двумя слоями утеплителя, сделаны новые фановые трубы и трапики.
Все работы выполнены быстро и очень аккуратно. Как рассказывает Артем Курочкин, мусор и старый утеплитель – керамзит и старый «ковер» – убирали так: разобрали часть крыши, чтобы можно было работать краном, старый «ковер» рубили квадратами, пакетировали и спускали вниз. Такой метод максимально комфортный для собственников – они не испытывают неудобств от складирования мусора на территории дома.
Ул.Клепача,1: Приняты работы по капремонту крыши
Здесь подрядной организацией ООО «Монолит-СТ» выполнен весь объем работ, предусмотренных сметой: замена стропил, шифера, обрешетки и пр. Несмотря на это, приемка была промежуточной. Возникла необходимость дополнительных работ по ремонту карнизных плит, которые не были предусмотрены. По ним будет заключено допсоглашение.
По качеству работ замечаний у комиссии не возникло.