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«ЭкоИнтегратор» в Северодвинске: Нам пора и вам пора заключать договора

Отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска напоминает, что все хозяйствующие субъекты, в том числе гаражно-строительные кооперативы и садово-некоммерческие товарищества, у которых образуются твёрдые коммунальные отходы, должны заключить договоры на транспортировку и размещение с региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».

- Твёрдыми коммунальными отходами является всё, что образуется в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по составу они сходны с отходами, образующимся в жилых помещениях, - отметила Лилия Элимелах.

 ООО «ЭкоИнтегратор» открыл горячую линию. Звонки принимаются по телефону +7 (8182) 63-70-02. Письменные обращения принимаются по электронной почте: hotline@eco-tko.ru, а также при помощи Viber, WhatsApp и Telegram: +79657347004.

 Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» находится по адресу: 163000, город Архангельск, улица Шабалина, 15, корпус 1. Адреса электронной почты: e-mail: info@ecotko.rudogovor.severodvinsk@eco-tko.rudogovor@eco-tko.ru. Официальный интернет-сайт: https://eco-tko.ru.

В Северодвинске работает обособленное подразделение регионального оператора. Оно находится по адресу: улица Железнодорожная, 21, офис 12. Координатор: Ирина Сергеевна Кулешова. Контактный телефон: 8 (8184) 54-80-31. Адрес электронной почты: dogovor.severodvinsk@eco-tko.ru.

Для заключения договора необходимо отправить заполненную заявку по прилагаемой форме на адрес электронной почты: dogovor.severodvinsk@eco-tko.ru или dogovor@eco-tko.ru. Шаблоны заявок размещены на официальном интернет-сайте: https://eco-tko.ru/potrebitelyam.

В постановлении администрации Северодвинска № 6-па от 11 января 2019 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории  муниципального образования «Северодвинск» можно найти порядок создания этих мест и включения их в реестр.

- Лица, на которых лежит обязанность по созданию мест накопления ТКО, в том числе председатели ГСК и СНТ, обязаны подать документы, указанные в постановлении в отдел экологии и природопользования, - отметила Лилия Элимелах.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

16 апрель 10:25 | : Экономика

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