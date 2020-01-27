Фонд капремонта Архангельской области на удалёнке: как пользоваться личным кабинетом

Уважаемые собственники!
Мы очень ценим вашу пунктуальность и ответственность по оплате взносов за капитальный ремонт.
В связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, рекомендуем вам беречь своё здоровье, соблюдать режим самоизоляции, оставаясь дома.
Оплату, как и прежде, можно произвести через различные удаленные каналы: через онлайн-приложения банков и на сайте Фонда через сервис «Оплатить капремонт».
Обращаем ваше внимание, что квитанцию можно также получать онлайн по электронной почте. Для этого нужно зарегистрироваться в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. Чтобы это сделать, необходимо иметь перед глазами последнюю квитанцию, где указан ваш лицевой счет и – в левом нижнем углу - код регистрации. Обращаем внимание, что код регистрации меняется каждое 5 число месяца (так, код в апрельской квитанции будет действителен до 4 мая).
Далее на указанный при регистрации электронный адрес вам придет письмо с паролем от личного кабинета. Нужно ввести его в окно регистрации и далее придумать свои логин и пароль.
Чтобы получать квитанции онлайн, необходимо поставить галочку в строке «Получать квитанции в электронном виде (на почту)».
Информация в вашем личном кабинете будет обновлена и доступна через сутки.
В Личном кабинете вы будете видеть историю начислений и ваших платежей, сможете подать обращение и оплатить квитанцию.
Мы принимаем все возможные и доступные меры для снижения контактов, которые могут повлечь дальнейшее распространение вируса. Будьте здоровы!
Кроме того, для вашего удобства вся информация о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и о вашей управляющей организации размещена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.