Директор по информационным технологиям в Архангельске - по зарплате почти король

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по IT в Архангельске городе получает в среднем 198 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 310 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на 285 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 217 000 рублей, в Екатеринбурге – 239 000 рублей, во Владивостоке – 264 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 223 000 рублей, в Челябинске – 211 000 рублей, в Омске – 195 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 192 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 208 000 рублей, в Петрозаводске - 202 000 рублей.
Должностные обязанности IT-директора включают в себя:
- управление IT-подразделением, решение технологических задач;
- участие в планировании финансирования, контроль расходов по статьям своего подразделения;
- учет материалов и оборудования;
- контроль за подготовкой автоматизированных рабочих мест;
- сотрудничество с партнерами по вопросам заключения договоров, поставкам компьютерной техники, программного обеспечения, комплектующих, расходных материалов, различных услуг;
- приём и контроль количества, качества и использования техники, оборудования, материалов;
- управление системой технической безопасности и защиты информации;
- контроль за документооборотом, оформлением техдокументации и составление отчетности по IT-подразделению;
- сопровождение разработанных и внедрённых программ, участие в разработке инструкций по работе с ними;
- контроль за своевременным устранением неисправностей работы компьютерной техники и программного обеспечения.