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Директор по информационным технологиям в Архангельске - по зарплате почти король

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по IT в Архангельске городе получает в среднем 198 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 310 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на  285 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 217 000 рублей, в Екатеринбурге – 239 000 рублей, во Владивостоке – 264 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 223 000 рублей, в Челябинске – 211 000 рублей, в Омске – 195 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 192 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 208 000 рублей, в Петрозаводске - 202 000 рублей.

Должностные обязанности IT-директора включают в себя:

  • управление IT-подразделением, решение технологических задач;
  • участие в планировании финансирования, контроль расходов по статьям своего подразделения;
  • учет материалов и оборудования;
  • контроль за подготовкой автоматизированных рабочих мест;
  • сотрудничество с партнерами по вопросам заключения договоров, поставкам компьютерной техники, программного обеспечения, комплектующих, расходных материалов, различных услуг;
  • приём и контроль количества, качества и использования техники, оборудования, материалов;
  • управление системой технической безопасности и защиты информации;
  • контроль за документооборотом, оформлением техдокументации и составление отчетности по IT-подразделению;
  • сопровождение разработанных и внедрённых программ, участие в разработке инструкций по работе с ними;
  • контроль за своевременным устранением неисправностей работы компьютерной техники и программного обеспечения.
28 март 07:51 | : Экономика

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