Сладкое - лучший антидепрессант. Кондитерка в терминале у Морского вокзала Архангельска

В новом транспортно-пересадочном терминале на площади у морского-речного вокзала в Архангельске пассажирам предлагается широкий спектр услуг. В том числе – и возможность приобрести кондитерские изделия одного из лучших отечественных производителей.
Теперь пассажирам не нужно мокнуть под дождем или мерзнуть зимой на улице, учитывая, что дорога до Новодвинска занимает более получаса, а в Северодвинск – час с лишним. Время ожидания автобуса можно провести с комфортом. В инфраструктуру комплекса, помимо специального помещения для пассажиров, входят офис банка с помещением для банкоматов, аптека, магазины товаров, часто необходимых в дороге. Кроме того здесь разместились три заведения общественного питания. На втором этаже, куда помимо традиционных лестниц, доступ обеспечивает эскалатор можно пообедать и заказать еду в дорогу. На первом этаже можно выпить кофе, любуясь панорамным видом на Михайло-Архангельский кафедральный собор. А любителей сладкого ждет особый сюрприз – магазин кондитерских изделий фабрика «АККОНД».
Сегодня федеральная сеть этой компании насчитывает более 300 точек по всей России. Кроме того продукция представлена в 20 странах мира. Ежегодно фабрика «АККОНД» в Чебоксарах выпускает около 100 тысяч тонн кондитерской продукции. Вся она изготавливается на специально разработанном высокотехнологичном оборудовании от ведущих европейских производителей. Особое внимание компания уделяет выпуску кондитерских изделий, не имеющих аналогов на рынке, безукоризненно соблюдает все санитарно-гигиенические и технологические нормы, а что гарантирует высочайшее качество. Стратегия «АККОНД» в области качества – это соответствие продукции мировым стандартам. Все этапы технологического процесса – от оценки качества сырья до конечной стадии упаковки продукции – контролируются сертифицированной лабораторией, работающей по международным системам менеджмента качества ISO 22000:2005.
В Архангельске первый магазин федеральной сети «АККОНД» появился в 2016 году. Также в нашей области отделы работают в Северодвинске и в Мирном.
- Весь ассортимент приходит с фабрики в Чебоксарах к нам в течение 1,5-2 суток, Я сама – сладкоежка, и когда решила открыть бизнес, то выбрала самую качественную и вкусную продукцию. Например, конфеты «Птичье молоко» изготавливаются на натуральном сырье - агар-агаре и сливочном масле. Также у нас помимо конфет представлен широкий выбор печения, зефира, халвы и других кондитерских изделий. Мы всегда предлагаем посетителям продегустировать наши сладости и выбрать то, что им пришлось по душе, - рассказывает владелец магазина Екатерина Казакова.
Ассортимент насчитывает более 300 наименований, как эксклюзивной, так и традиционной кондитерской продукции. Российские сладкоежки давно уже распробовали и полюбили такие замечательные конфеты и десерты из натурального шоколада, как «Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль», «Рулада», «Добрянка», «Ломтишка», «Леди день», «Леди ночь», конфеты ручной работы «Болетто» и другие. Так, за последний год было выпущено более 50 новинок в востребованных покупателем, современных форматах и различных ценовых сегментах. Одна из последних разработок фабрики - настоящий молочный плиточный шоколад «МАККОНДО» и печенье-сэндвич «ТРИО» с различными вкусами.
Подтверждением высокого качества сладкой продукции «АККОНД» являются многочисленные награды в международных выставках и конкурсах. В начале 2020 года за высокие органолептические и потребительские свойства конфеты «Мартелетто», «Прохлада», «Адель с вишней», вафли «Амбрель» и детские десерты «Ломтишка» и «Бонифати» со вкусом черники стали лауреатами конкурса «Лучший продукт» в рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2020».
В фирменном магазине «АККОНД» вы всегда можете приобрести широкий ассортимент всех групп кондитерских изделий по лояльным ценам от производителя. Любителей сладкого ждут на набережной Северной Двины, 29 (Терминал), 1-й этаж, в будние дни с 10 до 20 часов и в выходные – с 11 до 19 часов.