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Россиянам надоели низкие зарплаты

3 из 10 соискателей приходилось отказываться от работы после успешно пройденного собеседования. Наиболее частая причина — низкая зарплата. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, как часто и почему россияне отказываются от трудоустройства. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

 

30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию. Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%).

13% опрошенных отказались от трудоустройства, т.к. имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя. Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома. 5% в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании и предпочли отказаться от предложения о работе. По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и «серая» зарплата. По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение «не мое». Среди прочих не столь популярных причин россияне называли затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал (14%).

26 февраль 09:50 | : Экономика

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