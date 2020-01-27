На комиссии АрхГорДумы: Мусорного коллапса нет, есть временные трудности

Накануне прошло заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, на которое, кроме непосредственно депутатов, были приглашены представители администрации Архангельска, а также руководители организаций, ответственных за сбор и утилизацию ТКО - генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров, генеральный директор ООО «Экопрофи» Сергей Сычев и начальник отдела режима и контроля ООО «Спецавтохозяйство» Владимир Крехалев.
Вокруг мусорной реформы, начавшейся в областной столице с 1 января текущего года, много шума, особенно в соцсетях, как обыстно, превалируют критические мнения как по качеству исполнения работ, как и по новым цифрам в квитанциях по оплате. Однако, по мнению директора департамента городского хозяйства Владимир Шадрина, никакого коллапса в переходный период не произошло. Однако – «…мы можем выделить несколько проблем, которые мы в текущем режиме сейчас решаем. Во-первых, это вывоз мусора с островных территорий. Так, согласно территориальной схеме, на о. Кего и Бревенник должны стоять инсинераторы, а на о. Хабарка – площадка временного хранения с последующим вывозом на о. Бревенник. Местные жители высказали ряд претензий по ним, сейчас мы совместно решаем с региональным оператором, по какому варианту пойти. Вторая проблема – это т.н. «помойницы» на отдаленных территориях. Но здесь есть хороший в практической плоскости реализованный пример – 29 Л/З - в части решения проблемы. Управляющие компании разделили места для жидких и твердых бытовых отходов. Сейчас решаются вопросы по обустройству площадок, есть необходимость выставления дополнительных мусорных контейнеров. Также мы выделили проблему, связанную с нехваткой самих контейнеров. Возможности МУП «САХ» практически исчерпаны, в этом году мы ждем субсидию от области и также надеемся, что и региональный оператор сможет направить свои средства на установку контейнеров и бункеров. И последняя проблема –пока не получается во всех местах наладить вывоз мусор 1 раз в сутки (по санитарным «зимним» нормам допускается 1 раз в три дня – но в другие времена года – 1 раз в сутки».
Впрочем, депутаты задавали уточняющие вопросы по процессу и деталям контракта: как налаживается процесс по вывозу мусора с проблемных островных территорий (ответ – если мусор по каким-то причинам не вывозится, счета не выставляются); какова периодичность вывоза крупногабаритного мусора (ответ – не реже одного раза в неделю по заявкам от населения); об организации временных контейнерных площадок на островах (ответ – процесс идет); почему мусор с островных территорий не вывозится, а сжинается (ответ - такой механизм заложен в самой территориальной схеме по ТБО).
Особую обеспокоенность парламентариев вызывают возможности действующего Архангельского мусороперерабатывающего комбината. Представитель «ЭкоИнтегратора» ответил, как есть - «Ситуация сложная, в рамках территориальной схемы, 110 тыс. тонн ТБО должны быть направлены на сортировку в АМПК с 1 января. Но компания не готова принять такой объем. Ведь на выходе они должны выдать 15 процентов вторичной сортировки, а по факту возможно 5-7 процентов. Тем не менее, уже 1 января мы направили мусоровозы к ним, но компания отказалась их впускать на территорию завода. И всё ушло на полигон. Сейчас мы решаем вопросы в суде, 26 февраля состоится первое заседание».
Говорили и о финансовом состоянии МУП «САХ», которое на данный момент обрастает долгами и есть угроза его банкротства. В сегодняшней ситуации предприятию, которому пришлось брать на себя основной объем работ по транспортировки ТКО, необходимы дополнительно 30 мусоровозов. Представитель «Экопрофи» ответственно заявил, что «все вопросы решаются в оперативном порядке и деньги платятся». Впрочем, по его же словам, если кто-то из перевозчиков недоволен или не справляется с условиями договора, что часто бывает в новых обстоятельствах, то стоит об этом прямо заявить и будет подыскиваться замена.
Низкую же собираемость платежей (на сегодня около 20%), представители регионального оператора видят в низкой информированности населения и обратились к депутатам с просьбой решить эту проблему через имеющиеся у них ресурсы соответствующего профиля.
Более детально первые итоги проведения мусорной реформы в Архангельске будут обсуждаться на ближайшей сессии городского парламента.