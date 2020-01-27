Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На комиссии АрхГорДумы: Мусорного коллапса нет, есть временные трудности

Накануне прошло заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, на которое, кроме непосредственно депутатов, были приглашены представители администрации Архангельска, а также руководители организаций, ответственных за сбор и утилизацию ТКО - генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров, генеральный директор ООО «Экопрофи» Сергей Сычев и начальник отдела режима и контроля ООО «Спецавтохозяйство» Владимир Крехалев.

Вокруг мусорной реформы, начавшейся в областной столице с 1 января текущего года, много шума, особенно в соцсетях, как обыстно, превалируют критические мнения как по качеству исполнения работ, как и по новым цифрам в квитанциях по оплате.  Однако, по мнению директора департамента городского хозяйства Владимир Шадрина, никакого коллапса в переходный период не произошло. Однако – «…мы можем выделить несколько проблем, которые мы в текущем режиме сейчас решаем. Во-первых, это вывоз мусора с островных территорий. Так, согласно территориальной схеме, на о. Кего и Бревенник должны стоять инсинераторы, а на о. Хабарка – площадка временного хранения с последующим вывозом на о. Бревенник. Местные жители высказали ряд претензий по ним, сейчас мы совместно решаем с региональным оператором, по какому варианту пойти. Вторая проблема – это т.н. «помойницы» на отдаленных территориях. Но здесь есть хороший в практической плоскости реализованный пример – 29 Л/З -  в части  решения проблемы. Управляющие компании разделили места для жидких и твердых бытовых отходов. Сейчас решаются вопросы по обустройству площадок, есть необходимость выставления дополнительных мусорных контейнеров. Также мы выделили проблему, связанную с нехваткой самих контейнеров. Возможности МУП «САХ» практически исчерпаны, в этом году мы ждем субсидию от области  и также надеемся, что и региональный оператор сможет направить свои средства на установку контейнеров и бункеров. И последняя проблема –пока не получается во всех местах наладить вывоз мусор 1 раз в сутки (по санитарным «зимним» нормам допускается  1 раз в три дня – но в другие времена года – 1 раз в сутки».

Впрочем, депутаты задавали уточняющие вопросы по процессу и деталям контракта: как налаживается процесс по вывозу мусора с проблемных островных территорий (ответ – если мусор по каким-то причинам не вывозится, счета не выставляются); какова периодичность вывоза крупногабаритного мусора (ответ – не реже одного раза в неделю по заявкам от населения); об организации временных контейнерных площадок на островах (ответ – процесс идет); почему мусор с островных территорий не вывозится, а сжинается (ответ - такой механизм заложен в самой территориальной схеме по ТБО).

Особую обеспокоенность парламентариев вызывают возможности действующего Архангельского мусороперерабатывающего комбината. Представитель «ЭкоИнтегратора» ответил, как есть - «Ситуация сложная, в рамках территориальной схемы, 110 тыс. тонн ТБО должны быть направлены на сортировку в АМПК с 1 января. Но компания не готова принять такой объем. Ведь на выходе они должны выдать 15 процентов  вторичной сортировки, а по факту возможно 5-7 процентов. Тем не менее, уже 1 января мы направили мусоровозы к ним, но компания отказалась их впускать на территорию завода. И всё ушло на полигон. Сейчас мы решаем вопросы в суде, 26 февраля состоится первое заседание».

Говорили и о финансовом состоянии МУП «САХ», которое на данный момент обрастает долгами и есть угроза его банкротства. В сегодняшней ситуации предприятию, которому пришлось брать на себя основной объем работ по транспортировки ТКО, необходимы дополнительно 30 мусоровозов. Представитель «Экопрофи» ответственно заявил, что «все вопросы решаются в оперативном порядке и деньги платятся». Впрочем, по его же словам, если кто-то из перевозчиков недоволен или не справляется с условиями договора, что часто бывает в новых обстоятельствах, то стоит об этом прямо заявить и будет подыскиваться замена.

Низкую же собираемость платежей (на сегодня около 20%), представители регионального оператора видят в низкой информированности населения и обратились к депутатам с просьбой решить эту проблему через имеющиеся у них ресурсы соответствующего профиля.

Более детально первые итоги проведения мусорной реформы в Архангельске будут обсуждаться на ближайшей сессии городского парламента.  

21 февраль 12:53 | : Экономика

Главные новости


Архангельск: Почему не надо бояться дизайн-кода и Тёму Лебедева
"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (167)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20