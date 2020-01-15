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Российские мужчины: Хотим выйти на пенсию вместе с женами и подругами!

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал, считают ли россияне дискриминацией мужчин тот факт, что они уходят на пенсию по старости на 5 лет позднее женщин. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из 340 населенных пунктов страны.

34% россиян назвали дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту. 47% подобное положение дел дискриминацией не считают.

Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше.

Среди мужчин, состоящих в браке, о дискриминации говорят 40%, а среди холостых — 46%. Среди женщин, напротив, мнение об ущемлении прав мужчин чуть чаще поддерживают те, кто состоит в браке: 31% против 27% среди незамужних.

14 февраль 10:38 | : Экономика

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