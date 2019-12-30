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Архангельск, Троицкий,157: Еще один отличный пример синхронизации капитального и текущего ремонта

Дом по проспекту Троицкий, 157 в Архангельске – здесь по капитальному ремонту уже были отремонтированы внутридомовые инженерные сети, а  летом 2019 года начат капитальный ремонт фасада. И хоть работы сначала из-за пересогласований в проекте, а потом из-за невозможности их выполнять по причине неблагоприятных погодных условий были перенесены на лето 2020 года, управляющей компании «Мегаполис» и совету дома это не помешало синхронизировать капитальный ремонт с текущим.

Подрядная организация Фонда капремонта – ООО «Архспецмонтаж» и его субподрядчик ООО «Строительный холдинг» - в рамках капремонта фасада летом заменили все окна в подъездах. Но новый пластик вкупе со старыми темными и весьма обшарпанными стенами не создавал уют. А, наоборот, вносил серьезный диссонанс. И тогда было принято решение о ремонте в подъездах. Причем, концептуально. Темная краска, которой так любили раньше красить места общего пользования в старых многоквартирных домах, уступила место теплым оттенкам. А выщербленный пол покрыли плиткой. Правда, не везде – в ряде подъездов необходимости в таких работах не было. Старые светильники в рамках текущего ремонта УК заменила на новые, они и антивандальные, и света дают больше, и гораздо экономичнее. Двери подъездах – входные покрасили, деревянные сняли – поставили новые, почтовые ящики – тоже под замену и в единый стиль. А жильцы на новые подоконники поставили цветы в горшках. Красота!

«Жителям нашего дома есть, с чем сравнивать, - рассказывает председатель Совета дома Иван ВОРОНЦОВ. – В нашем подвале была такая катастрофическая ситуация… Всегда сырость, запах, дом в буквальном смысле слова дышал подвалом  –  у нас еще и продухов нет… И так - на протяжение многих лет. Косметический ремонт в подъездах не делался лет 30! Сейчас после капитального ремонта всех коммуникаций в нашем подвале все кардинальным образом изменилось».

«После капремонта инженерных систем ситуация в доме стала значительно лучше, что позволило нам приступить к косметическому ремонту, - констатирует директор УК «Мегаполис» Константин ВЕБЕР. – Отмечу, что без ремонта в подвале красоту наводить было бессмысленно – сырость и грибок быстро бы свели на нет все усилия. А сейчас в подвале порядок – можно и косметикой заниматься. Фонд закончит капремонта фасада – вообще идеальный дом будет».

«Очень радует, что в Архангельске, хоть и редко, но есть такие случаи синхронизации капитального и текущего ремонта. В прошлом году мы смотрели, как эта же управляющая компания после замены лифтов привела в порядок общие помещения в жилом доме на ул.Самойло, 10/1, сейчас – на Троицком, 157, - оценил сделанное коллегами по ЖКХ директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. – Мы говорим о взаимодействии между работами капитального характера и теми работами, которые возлагаются на управляющую компанию. Совмещение этих двух моментов для многоквартирных домов дает гораздо больший эффект. И это как раз пример того, как оно по идее и должно бы работать по большинству жилфонда».

Ремонт каждого подъезда обошелся УК в 70 тысяч рублей. Там, где положили плитку – она стоила еще 90 тыс рублей за один подъезд. Все сделано в рамках текущего ремонта: как жители утвердили для УК план текущего ремонта на финансовый год, так, исходя из него, и была утверждена сумма тарифа. В этом доме она составляет 24 рубля. Прежней управляшке, говорит Иван Воронцов, платили около 20 рублей с квадратного метра, но эффекта никакого от своих платежей не видели. Здесь, утверждает председатель совета дома, 5 рублей разницы в квитках с квадрата на семью не так заметны, зато визуально перемены видны всем.

Кстати, дом на Троицком,157 долго боролся за то, чтобы уйти от прежней УК в новую. Это получилось только с четвертой попытки, причем, Ивану Александровичу пришлось отстаивать права своего дома в судах. Но зато теперь планов много. Все дома рядом с Троицкий,157 объединены в ТОС – они вместе решают вои проблемы, вместе пишут и защищают проекты. Очень скоро они будут участвовать в программе «Комфортная городская среда», приводить в порядок  территорию своего двора. Это, как считает Константин Вебер, большой плюс и для УК, которая, имея таких активных собственников, всегда держит руку на пульсе домов, находящихся у них в управлении.

    

11 февраль 07:26 | : Экономика

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