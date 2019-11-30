Фонд капремонта Архангельской области продолжает работу по переоборудованию тепловых узлов МКД

По программе капитального ремонта МКД в Архангельской области с 2018 года оборудованы погодной автоматикой 64 многоквартирных дома.
Так, в Архангельске в рамках работ по капитальному ремонту переоборудован 31 тепловой пункт. В обновленных тепловых узлах установлены новое теплообменное и насосное оборудование и организовано погодное регулирование системы теплоснабжения, отвечающее современным требованиям энергоэффективности.
«Работы по капитальному ремонту тепловых узлов в Северодвинске, Новодвинске и городе Мирный отличны от проведенных в Архангельске тем, что в этих городах открытая система теплоснабжения, - поясняет инженер планового отдела Фонда Юлия ПАВЛЕНКО. – Напомню, что согласно статье 29 закона «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения. Поэтому при проведении капитального ремонта тепловых узлов в этих городах требуется реконструкция системы теплоснабжения многоквартирных домов – переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую. За два года в Северодвинске переоборудовано в рамках работ по капитальному ремонту 16 тепловых узлов, в Новодвинске – 10, в Мирном – 6».
В 2019 году работы по капитальному ремонту тепловых узлов выполнены следующими подрядными организациями: ООО «Земстрой», ООО «СТК-Норд», ООО «РесСтрой», ООО «Строительная компания «Константа», ООО «ФРЕЙМ», ООО «Сантехсервис», ООО «Фирма «Мастер», ООО «МегСтрой». Авторский надзор при реализации проектных решений по реконструкции тепловых узлов осуществлялся ООО «Инженерные технологии».
В 2020 году работа по переоборудованию тепловых узлов будет продолжена. На данный момент проходит аукционная процедура по отбору подрядчика на проведение капитального ремонта около 15 тепловых пунктов, расположенных в Архангельске и Мирном.
Кстати, на днях комиссией был принят индивидуальный тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии в доме 11 на улице Ломоносова в Мирном. Работы выполняло ООО «СТК-Норд». Особенностью данного теплоузла является то, что применена гибридная схема – то есть имеется возможность работы как по закрытой схеме теплоснабжения, так и по открытой.
По словам Инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вадима КИЧАКОВА, курирующего работы по теплоснабжению, специалистами «СТК-Норд» все сделано быстро и без замечаний.